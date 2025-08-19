疑疲勞駕駛 曳引車台1線翻覆

曳引車台1線翻覆、現場一片狼藉。（圖由民眾提供）

2025/08/19 09:19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕62歲陳姓男子今（19）日清晨4點多駕駛曳引車行經台1線北上120公里處、苗栗縣西湖鄉路段時，陳男經過該處轉彎時車輛不慎失控，曳引車直接撞向中央分隔島後，曳引車車頭、貨櫃翻覆在對向南下車道，台1線南下車道因此一片狼藉，連路燈、路樹也受損，車道一度封閉至今日早上7點才恢復通行。

轄區通霄警方表示，事發當時陳男行經台1線北上120公里轉彎處，車輛車道翻覆引發一片狼藉，陳男告知警方稱當時感到疲倦，警方不排除陳男是疲勞駕駛，又駕駛大型車輛經大轉彎處離心力較大，車輛因此翻覆，陳男酒測值為0，詳細肇事原因仍持續調查中。

由於陳男所駕駛曳引車由北上車道撞擊中央分隔島後翻覆在南下車道，連中央分隔島路燈、路樹也都被波及受損。而陳男所載運的梅子也散落一地，並有大片油漬佈滿路面。所幸陳男傷勢不重，僅受輕傷已送醫治療。

