    首頁　>　社會

    妻無法融入夫家常發飆 法官判准怨偶各自飛

    新竹地院審理後認為此婚姻確生嚴重破綻而顯無回復可能，且夫妻均應負責，最後判准離婚。（情境照）

    新竹地院審理後認為此婚姻確生嚴重破綻而顯無回復可能，且夫妻均應負責，最後判准離婚。（情境照）

    2025/08/19 08:40

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新北市張姓女子婚後住進新竹夫家，因夫妻來自不同家庭，生活習慣不同，先生陳男怨她無法溝通而經常脾氣暴躁或冷漠對人，憤而訴請休妻，新竹地院審理後認為此婚姻確生嚴重破綻而顯無回復可能，且夫妻均應負責，最後判准離婚。

    105年結婚的陳男說，婚後育有一女，夫妻婚後與他父母同住。惟因雙方來自不同家庭，生活習慣不同，本應抱持理性態度，溝通磨合，然夫妻在婚姻期間爭執頻繁，妻子張女長期以來拒絕理性平和溝通，亦不願為婚姻做適度磨合退讓。

    他說張女自女兒出生後，拒絕溝通態度更是變本加厲，不僅對他及公婆不理不睬，在照料女兒方面，更是缺乏耐心、敷衍了事，不僅幼兒用藥不遵醫囑，對待女兒脾氣暴躁，經常怒斥、嘲諷年僅5歲的女兒。

    他見狀遂主動擔負女兒主要照顧者責任，且多次提醒並嘗試溝通，妻子仍置若罔聞，他憤而訴請離婚。

    張女則說維持圓滿婚姻家庭、相互扶持之心情未曾動搖，亦未動念離婚，始終堅信彼此得透過溝通與協調找到適合之婚姻相處模式。她十分敬重公婆，亦感念公婆協助照顧未成年子女，夫妻爭執僅因不同成長背景、個性差異及溝通不良所致，並無「難以維持婚姻之重大事由」，亦難逕以親屬相處問題，遽認她造成婚姻破綻事由，因此她不同意離婚。

    法官根據夫妻LINE對話訊息，可知夫妻婚後與夫家人同住，張女與夫家人因生活習慣、觀念不同，時有衝突。而陳男為經濟上提供妻女更好生活，將大部分心力投注在工作中，未慮及妻子因面臨不同生活環境及人際關係調適可能產生之壓力，導致妻子與夫家人相處上產生衝突。

    張女雖亦有心調整自己與公婆相處，陳男亦有調和妻子與其家人相處上之隔閡，然因效果不彰，致妻子壓力無法排解，夫妻開始互相指摘對方不是，認為他方均無同理心，夫妻心態亦漸行漸遠，現已幾無交集。

    法官認為夫妻既仍埋怨、猜忌，已難期待得以敞開心胸相互對話，謀求平和相處最佳方法，已不具互信、互愛、互諒之婚姻基礎，夫妻情愛喪失殆盡，嚴重妨礙家庭生活美滿幸福，此情此景衡以任何人處於同一地位時，皆難期待仍能繼續維繫婚姻及家庭生活之和諧，此婚姻確生嚴重破綻而顯無回復可能，夫妻應就婚姻已生破綻而難見回復或繼續維持結果，負起可歸責性，最後判准離婚。

