公然撩妹約砲，白目男遭押山區打斷雙手（記者蔡彰盛攝）

2025/08/19 08:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹張姓男子透過IG直接問女子「看起來很好撞，幫我問男友我可不可撞你，還是3p」，又對該女吳姓男友放話「兄弟我覺得你很娘砲」、「抓到我你想怎樣就怎樣」，結果吳男果真發動多人現身痛毆張男，將他押到郊區打個半死，雙手臂粉碎性骨折，新竹地院依妨害自由罪將3人判刑。

法官調查，112年6月27日21時許，吳男因不滿張男透過IG傳送與性相關訊息給女友，如「看起來很好撞，幫我問你男友一下我可不可撞你，還是3p」、「還是其實你想要電愛」，又傳送「我在三民公園這裡，我很久沒動手了」、「兄弟我覺得你很娘砲」、「抓到我你想怎樣就怎樣」等訊息挑釁。

吳男遂聯繫楊男（由新竹地方檢察署檢察官通緝中）將張男約出至新竹市三民公園附近土地公廟前，並糾集陳男、胡男、張男（由新竹地方檢察署檢察官通緝中）、蔡姓少年（另由新竹地院少年法庭審理）及其他真實身分不詳之人到場。

隔天0時許，吳男、陳男在土地公廟前徒手毆打張男，張男遭毆打後奔逃至附近路口，接續由真實身分不詳之人徒步追逐張男至路口，手持球棒毆打，隨後張男倒地並持續遭鐵鎚毆打，被拖行拉上車，押往成德高中附近後山，持續持球棒毆打。

最後張男受有右側尺骨鷹嘴突粉碎性骨折、左側遠端肱骨粉碎性骨折、左側遠端腓骨骨折、肝臟撕裂傷、肺挫傷、右下肢及臉部撕裂傷等傷害。因吳男發現其傷勢嚴重，才開車將其送醫救治。

法官審酌吳男不思以理性方式處理糾紛，竟糾集多人到場，在公眾往來之道路上持球棒、鐵鎚等兇器對告訴人下手實施強暴，並強拉上車載至偏僻處接續施暴，非法剝奪行動自由，嚴重影響社會秩序，惟念及被告3人於審理中已調解成立，已賠付54萬元，最後依三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，將3人判處1年6月不等徒刑。

