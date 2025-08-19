為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    前男友欠債不還 悍女率人衝竹科台積電咬人

    前男友欠債不還，悍女率人衝竹科台積電咬人。（情境照）

    2025/08/19 07:42

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹王姓女子與在台積電上班的張姓前男友有債務糾紛，竟率人到竹科台積電P20廠向張男討債，最後竟張口咬傷張男手臂成開放性傷口，新竹地院依傷害罪將王女判刑。

    法官調查，王女係張男前女友，去年11月13日上午7時許偕同另名男子，至新竹市科學園區台積電P20廠即張男工作地點，向張男索討債務，溝通未果後，竟以牙齒咬其手臂，致其受有右側前臂開放性咬傷。

    王女坦認有咬張男手臂，辯稱是因張男先抓她頭髮，她基於自然反應才去咬他。

    法官審酌雙方因有金錢糾紛，王女未能以和平、理性方式處理，反以以方式傷害告訴人，所為實有不該，最後依傷害罪判處拘役30日，得易科罰金。

    此外張男指稱王女當時恫稱要讓他死、不讓他工作等語，並涉犯恐嚇罪嫌，對此王女堅決否認，辯稱沒有說這些話，她是跟張男說「我沒有工作了，你也不要工作了」等語。

    檢方認為，張男固然對王女所涉恐嚇罪嫌指訴歷歷，然除其片面指訴外，別無其他證據可為佐證，加上雙方之間存有債務糾紛，有王女提出手寫字據2紙為證，就債務糾紛激烈爭吵之際，一時基於情緒而口出惡言亦無違社會常情，自難僅以指訴據使其擔負恐嚇罪責。因此這部分不起訴。

