停車糾紛燃放鞭炮 鄰居稱害怕成恐嚇關鍵證詞

陳姓男子因停車糾紛，涉嫌在鄰居住處燃放鞭炮，被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

2025/08/19 06:41

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓男子因停車問題，長期與鄰居謝男起糾紛，憤而涉嫌朝他家門口發鞭炮，驚動左鄰右舍，並因謝男說：「很害怕」，橋頭地院認定構成恐嚇罪，判處陳拘役20天，得易科罰金，緩刑2年。

法界人士指出，「心生畏懼」是恐嚇罪構成要件，若被害人謝男說他不怕鞭炮，陳男就不算犯罪。

警方調查，被告陳男與被害人謝男為鄰居，2人長期因停車問題，而時起嫌隙。2024年11月3日晚上，雙方又因停車起衝突，陳男在他家前朝大門燃放鞭炮，發出巨大火光及聲響，謝因心生畏懼而報警。

仁武分局傳喚陳嫌到案說明，製作筆錄後，依妨害自由罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴，承辦檢察官並認為他涉案情節輕微，聲請法院簡易處刑。

地院開庭調查，陳男曾因妨害秘密罪，被判處易科刑3月定讞，並繳納罰金執行完畢。又查，謝男表示因陳燃放鞭炮而害怕，認定構成恐嚇罪。

後來，兩造雖達成和解，謝男同意撤告，並替陳求情，希望給予緩刑，但因恐嚇屬公訴罪，法官僅能從輕發落，判處拘役20天，如易科罰金，以1000元折算1日，並宣告緩刑2年，仍可上訴。

