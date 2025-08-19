為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    逼脫衣皮帶抽打臀 變態父偷拍姊妹花更衣洗澡

    逼脫衣皮帶抽打臀，變態父偷拍姊妹花更衣洗澡。（情境照）

    2025/08/19 06:20

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市一對未成年姊妹花，從小就被父親以老虎鉗夾手、綁在拖把上毒打，還曾在凌晨4點以皮帶抽打臀部成傷，甚至常窺探姊妹洗澡，還曾要求女兒脫衣打臀部、甚至偷拍換穿內衣，新竹市政府向新竹地院聲請停止父母親權，法官裁准。

    市府表示，姊妹過往曾遭父親洪男以老虎鉗夾手、綁在拖把上責打，且曾於凌晨4時被父親叫醒，以皮帶抽打臀部成傷。

    洪男並於知悉被通報後，揚言要將女兒嘴撕爛、腿打斷，且常窺探姊妹洗澡，還曾要求女兒脫下衣物責打臀部、甚至拍攝換穿內衣。

    妹妹說國小時曾被父親以擦藥名義觸碰下體，而母親原為中國籍，與父親教養態度一致，過往亦多次責打女兒。

    社工去年11月家訪時，洪男原否認有責打女兒情事，經社工出示傷勢照片後，才坦承曾要求女兒脫褲責打，社工遂於同日緊急安置姊妹，並經新竹地院裁定繼續及延長安置迄今。

    姊妹經安置後，洪男夫妻沒有主動聯繫及關心子女舉措，並明確表達無意願會面，亦不願提供姊妹生活、學習上必需物品，經市府召開重大決策會議，決議聲請停止父母全部親權，並選定新竹市政府為監護人，及指定社會處處長擔任會同開具財產清冊之人。

    法官審酌洪男夫妻於姊妹受安置後，未曾前往探視會面，且明確表示沒有意願把姊妹接回家，足認2人未盡保護教養子女義務，且情節嚴重，不適合繼續擔任親權人。

    最後法官裁定洪男夫妻對所生未成年姊妹親權應全部停止、選定新竹市政府法定代理人為姊妹監護人、指定社會處處長為會同開具財產清冊之人。

