    首頁　>　社會

    三總澎湖分院急診室喋血 勤務員持西瓜刀砍傷同事

    三總澎湖分院雷姓勤務員，涉嫌持西瓜刀殺傷同事。（馬公警分局提供）

    2025/08/18 22:51

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕三總澎湖分院急診室，今（18）日晚間發生一起喋血案，持刀行兇竟是雷姓勤務員，疑因工作上溝通不良與林姓同事發生口角衝突，竟憤而前往機車停放處，由車廂內持預藏西瓜刀砍殺同事，導致林姓員工受傷，警方據報後趕抵現場，將涉嫌行兇雷嫌帶回偵訊。

    馬公警分局調查指出，18日晚間8時50分許，雷姓勤務員因工作上摩擦衍生衝突，雷姓員工持西瓜刀，致使林姓員工受傷（左手大拇指，傷口5公分），已由外科醫師診視縫8針，由於雷員個子較瘦小，行兇後被林姓同事制伏，馬公警分局據報後，立即出動快打部隊趕抵現場，林姓同事將涉嫌行兇的雷員交給快打部隊，由警方帶至文澳派出所製作筆錄，釐清犯案動機。

    另外，無獨有偶的是，今日凌晨還有一個20歲左右的年輕人，2度拿折疊刀進入三總急診，報警後警察到場，人已經離開，警方了解情況的時候，該名男子又騎車回來，警察上前進行盤查，最後男子被警察帶走，了解持刀原因及動機，釐清相關案情。

    三總澎湖醫院急診室1日連續2起持刀侵入案件，引發外界對於醫護及病患安全重視，現在醫院保全及勤務員都是外包，遇到突發狀況也許能稍加阻擋，拖延時間，但卻沒有適當武力威嚇歹徒，如果遇到自己人持刀，更是猝不及防，急診室安全值得注意改善。

    三總澎湖分院急診室，晚間傳出喋血案。（記者劉禹慶攝）

    遭到殺傷的林姓勤務員，左手包裹紗布。（馬公警分局提供）

    涉嫌行兇西瓜刀，刀上血跡斑斑。（馬公警分局提供）

