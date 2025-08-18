8/18 威力彩2.68億北市1注獨得！今彩539開2注 獎落新竹嘉義

8月18日開獎的第114000200期今彩539頭獎開出2注；第114000066期威力彩頭獎開出1注。（本報合成）

2025/08/18 22:22

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月18日開獎的第114000200期今彩539頭獎開出2注，由竹縣湖口鄉鳳凰村仁和路99號1樓「龍錸發彩券行」、嘉義縣新港鄉宮前村7鄰中山路56號一樓「允發彩券行」開出；第114000066期威力彩頭獎開出1注，台北市松山區民權東路三段140巷13號1樓「富祿地彩券行」開出。

第114000066期威力彩中獎號碼為「第一區：02、05、08、17、20、26。第二區：06」，頭獎共1注中獎，每注可得2.68億元；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共46注中獎，每注可得2萬元；伍獎共270注中獎，每注可得4000元；陸獎共1973注中獎，每注可得800元；柒獎共3331注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7645注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬3768注中獎，每注可得100元；普獎共3萬9354注中獎，每注可得100元。

第114000200期今彩539中獎號碼為「09、12、18、27、29」。頭獎共2注，每注可得800萬元；貳獎共275注中獎，每注可得2萬元；參獎共8484注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2269注中獎，每注可得50元。

第114000200期39樂合彩中獎號碼為「09、12、18、27、29」。四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共384注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2458注中獎，每注可得1125元。

第114000200期3星彩中獎號碼為「902」。壹獎共52注中獎，每注可得5000元。

第114000200期4星彩中獎號碼為「3138」。壹獎共16注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

