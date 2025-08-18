「侵門踏戶」偷龍眼主人氣炸 龍潭警逮單車男、鎖定白車老婦

監視器拍下這名騎腳踏車男子，前來偷龍眼。（讀者提供）

2025/08/18 22:38

〔記者李容萍／桃園報導〕家住桃園市龍潭區上林里的徐姓女蜂農，在農場庭院種植5棵龍眼，近日結實纍纍，本月底即可採收，可是近1星期內接連有竊賊「侵門踏戶」偷龍眼，氣得她兩度前往龍潭警分局報案，並把庭院前2支監視器所拍下的竊賊畫面提供警方。

徐姓女蜂農今表示，被偷摘的龍眼至少40、50台斤重，本月12日傍晚監視器先是拍下一名騎腳踏車男子前來偷龍眼；昨傍晚又有一名開著白色轎車的老婦人，直接強摘龍眼放入車內，讓全家人氣炸。

對此，龍潭警分局今日傍晚說，警方於12、17日接獲民眾報案指稱，其種植於龍潭區金龍路的龍眼遭人摘取，警方12日獲報後立即發動偵辦，迅速於隔天（13日）通知43歲黃姓嫌疑人到案製作筆錄，黃嫌坦承偷龍眼是要拿回家自己吃，訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢察署偵辦。

至於17日偷龍眼的老婦人，警方已依據車牌掌握身分，正積極通知到案說明中。

警方強調，將會加強該地區巡邏防竊，呼籲民眾未徵得果樹所有權人同意前，切勿隨意摘取果實，以免觸法。

開著白色轎車的老婦人，更是直接強摘龍眼放入車內。（讀者提供）

徐姓女蜂農在庭院寫下告示牌，警告竊賊別再來偷龍眼。（讀者提供）

徐姓女蜂農看到庭院龍眼樹被硬摘相當心疼。（讀者提供）

