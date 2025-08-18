海巡第1巡防區指揮部主任陳揚升布達 允諾落實海域執法

海巡署第一巡防區指揮部主任陳揚升，允諾上任後加強與民溝通，落實海域執法。（海巡署提供）

2025/08/18 21:57

〔記者江志雄／宜蘭報導〕負責宜蘭縣海域治安的海巡署第一巡防區指揮部，今天（18日）舉辦新任主任陳揚升布達典禮。陳揚升說，他上任後會加強與民溝通，落實海域執法、走私查緝及港口檢查，堅定依法行政立場應對各種狀況。

海巡署第一巡防區指揮部轄管範圍北從頭城鎮石城地區，南到宜蘭、花蓮交界處的和平溪，轄下單位包括蘇澳海巡隊、宜蘭查緝隊、第一岸巡隊，指揮部主任相當於單位的指揮官，動員能量300多人。

請繼續往下閱讀...

今天的布達典禮由海巡署北部分署分署長廖雲宏主持，頭城區漁會三巨頭、軍方及各界代表受邀觀禮。廖雲宏說，陳揚升歷經許多職務磨練，學經歷豐富，並具備紮實基層實務經驗，相信在他的帶領下，一定能有效推動巡防區各項勤務工作。

陳揚升說，就任後將秉持為民服務熱忱，凡事以身作則，民眾若在海上、岸際或港區有需要幫助之處，第一巡防區指揮部會在第一時間派員趕赴現場全力協助，維護大家的生命財產安全。

海巡署第一巡防區指揮部今天舉辦新任主任陳揚升（前排左5）布達典禮。（海巡署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法