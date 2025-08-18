為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    車行也看走眼！買到BMW重大事故車提告退款 二審判決出爐

    新北市一家中古車行負責人買到一輛BMW重大事故車，提告要求賣家退還車款164萬元 ，高等法院依鑑定結果認定確實為重大事故車，賣家應依買賣契約規定退款164萬元。（記者楊國文攝）

    2025/08/18 21:08

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市中古車行黃姓負責人以新台幣164萬元買到車齡8年的BMW轎車，送鑑定發現是曾發生重大撞擊的事故車，氣得要求賣家吳男退款未果，一狀告上法院，高等法院維持一審判決，認為經過鑑定，此BMW確實為重大瑕疵的事故車，判決吳男應依買賣契約規定返還車款164萬元；可上訴。

    車行黃姓負責人具狀主張，2021年4月22日以新台幣164萬元，向吳姓男子購買其2013年5月出廠的BMW轎車，依兩造訂立的買賣合約書第6條約定，交車後若發現系車輛車身、車體有熔接情事時，他有權要求退車，吳男願意無條件退還所有車款。

    黃男指出，交付車款後，同年6月將該車委請明志科技大學可靠度中心鑑定，竟發現車輛右前車頭有重大撞擊事故及不符現行車輛公路監理機關管理法規的切割焊接車身號碼的工具痕跡，再經過中華民國汽車鑑價協會鑑定，發現該車輛確有右前側撞損瑕疵，更換過引擎蓋、水箱架、右前葉子板、右前大樑、右門，右前置樑車身號碼切換等重大瑕疵。

    黃男認為，此BMW車輛明顯有瑕疵，依買賣契約規定，吳男應將車款164萬元退還給他；吳男如果不願解約，則應以「物的瑕疵」規定，減少買賣價金70萬元給他。

    此外，黃男提告吳男賣此BMW瑕疵車輛給他，涉犯詐欺罪，不過檢方將吳男不起訴處分。

    吳男指稱，他是於2018年11月從林姓男子處購買此輛BＭＷ轎車，使用期間未發生重大事故、車況也良好，黃男所指的瑕疵，都是肉眼即可辨識，以黃男經營車行多年，是具有專業可以輕易辨識車況的人，而且他購車前還由專業人士陪同檢查此車輛才決定購車，提告詐欺也獲檢方不起訴處分，加上黃男委託鑑定的時間，距離交車已有數週，即使該車有修繕、切割過，是否為交車前所為，仍有疑義，黃男無權再以有瑕疵為由欲解除買賣契約。

    新北地院審理後認定該BMW轎車交車前確有撞損瑕疵，判決吳男應返還購車款164萬元給黃男。吳男不服上訴。

    高等法院指出，經兩造合意囑託鑑定，確實發現該BMW有相關瑕疵，針對吳男辯稱可能是交車後黃男造成，高院調查發現該車曾於2014年2月1日發生事故，足以認定在買賣成功後交車時有瑕疵，另外，買賣契約約定交車時若發現車身、車體有熔接情事，黃男有權要求退款，經汽車鑑價協會鑑定屬重大瑕疵，因此屬於重大事故車。

    高院另傳訊車輛鑑定師到庭，鑑定稱若是他可以看出此車輛的車身號碼有動過，車輛右側有撞損瑕疵，右前置樑車身號碼有重新烤漆後再貼上等情形，有的車行老闆可能會發現、有的不會，也是會買到泡水車、事故車等。

    高院認定，若黃男看出此車有重大瑕疵，應不會購買，或者儘可能以低價購買，但兩造議價時，卻未以此理由要求降價，應是交車前未確定有瑕疵存在，加上吳男未能證明黃男在買賣契約成立時即已知有瑕疵存在，判決應依買賣契約規定返還車款164萬元；可上訴。

