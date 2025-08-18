「天道盟公主」色誘老翁騙地虐死 法官判12年理由曝光

有「天道盟公主」稱號的竺姓女子，去年看上陳姓老翁土地將他虐死，台中地院合議庭今判她12年徒刑。（記者陳建志攝）

2025/08/18 20:59

〔記者陳建志／台中報導〕有「天道盟公主」稱號的竺姓女子，去年看上苗栗中風、虛弱陳姓老翁名下土地，色誘還企圖帶人質押土地，卻將人打死，檢方依傷害致死等罪起訴，台中地院開庭時，竺女否認犯行，不過法官依證人供述和法醫鑑識認定有罪，認為她為利用老翁的土地轉賣以取得資金，就私行拘禁毆打，應予嚴懲，且犯後否認犯行、態度不佳，依傷害致死等罪判她12年，可上訴。

檢警調查，竺女（52歲）為拿陳姓老翁的土地去質押借貸，前年底將他載走後，在台中海線旅館投宿，去年1月8日，竺女疑與陳翁衝突後，以徒手、持掃把方式，朝陳翁頭、胸腹、四肢毆打，當晚11點多又出腳朝陳翁頭、胸腹踩踏，隔天凌晨，同夥張男發現陳翁無意識送醫，卻因肋骨斷裂、左肺扁塌、內出血等傷勢，導致多重創傷性休克身亡。

請繼續往下閱讀...

竺女在台中地院審理時否認犯罪，但台中地院合議庭依據竺女供述、共犯與其他證人證述、法醫師專業鑑定意見，及證人通訊訊息、現場照片、解剖報告，認定犯案屬實，今天依犯3人以上共同私行拘禁身體障礙之人而剝奪行動自由7日以上罪，處有期徒刑2年；犯傷害致人於死罪，則處有期徒刑11年，合併執行12年。

台中地院指出，竺女為利用老翁的土地貸款或轉賣以取得資金，竟私行拘禁10多天，且因進度不順就傷害被害人，拿他出氣應予嚴懲；且在私行拘禁期間，以腳用力踩踏老翁胸部、腹部，以掃把毆打身體，完全不顧陳翁已中風、行動不便，造成他失去寶貴生命，家人痛失至親，且之前就有犯罪紀錄，經法院判處罪刑，現正執行中，素行並非良好。

此外，竺女犯後始終否認犯罪，於案發後逃離現場，經共犯勸其面對仍不為所動，且至今尚未與被害人家屬達成和解，犯後態度難認良好，因此判處12年徒刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法