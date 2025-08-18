為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高雄橋頭板模工遭砍10餘刀命案 主嫌等3人判刑、1人在逃

    柯男在橋頭區新南一街和二街某處工地，與綁鐵工李男因工作糾紛起衝突。李男找人助陣持刀行兇橋頭地院依殺人等罪宣判。（資料照）

    柯男在橋頭區新南一街和二街某處工地，與綁鐵工李男因工作糾紛起衝突。李男找人助陣持刀行兇橋頭地院依殺人等罪宣判。（資料照）

    2025/08/18 20:12

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市柯姓板模工遭砍殺10多刀命案，李姓男子不滿遭柯毆打，透過女兒的男友，找人助陣持刀行兇，橋頭地院依殺人、傷害等罪，判處李等3人有期徒刑2年4月至11年不等徒刑。

    判決書指出，2023年2月28日中午12點，被告柯男在橋頭區新南一街和二街某處工地，與綁鐵工李男因工作糾紛起衝突。李男不滿遭毆後，告知女兒此事，其女於是找郭姓男友幫忙，要替其父出口氣，郭又找了陳男和戴男（通緝）前來助陣。

    當天下午1點多，郭等3人涉嫌攜帶開山刀、砍筍刀、折疊刀等器械，駕駛黑色BMW自用小客車前往，並與李男一同進入工地找柯理論，雙方一言不合發生衝突，柯持單刃刀不敵對方，胸、腹、手腳等多處，被砍10多刀，經送醫急救，傷重不治。案經岡山分局依殺人，將郭等人移送橋頭地檢署偵查、起訴。

    橋頭地院調查，郭男朝柯胸部等要害，涉嫌猛刺4刀，認定觸犯殺人罪，判處有期徒刑11年，李男和陳男則改依傷害罪，分別判處2年6月和2年4月，仍可上訴。

