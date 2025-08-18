掃蕩黑幫！天道盟主「鐵霸」兄弟檔、太陽盟副盟主「麥可」 近20人遭拘提

檢警掃黑，拘提天道盟盟主「鐵霸」曾盈富（中）等近20人。（資料照，記者翻攝）

2025/08/18 20:10

〔記者陸運鋒／台北報導〕新北地檢署今指揮刑事警察局偵二大隊及新北市警方執行掃黑，拘提天道盟盟主「鐵霸」曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏以及曾盈富胞弟「太保」曾盈進等近20人到案。由於案件尚在偵辦中，檢警暫不對外說明，明天將移送新北地檢署複訊。

據了解，「鐵霸」曾盈富旗下小弟疑似涉入經營博弈網站，經檢警長期蒐證後今拂曉出擊，在雙北市及新竹等地區執行拘提，帶回包括曾盈富、洪瑞宏、曾盈進等近20人到案，將依違反組織犯罪防制條例偵辦。

「麥可」洪瑞宏昔為中山分局員警

20多年前時任天道盟太陽會會長吳桐潭，從成員中挑選「鐵霸」曾盈富及胞弟「太保」曾盈進等人，前往柬埔寨受軍事訓練，成為專業殺手的「第一代虎」；而「麥可」洪瑞宏曾是台北市中山分局員警，從警界離職後展開黑幫生活，因頭腦靈活、個性低調，如今成為太陽聯盟副盟主。

據悉，「鐵霸」曾盈富親信兼軍師「川園」，日前因強勢解決昔日小弟債務糾紛，今年1月遭到北市萬華區竄起的幫派「同理家族」成員綁架毆打，當時外傳天道盟下令將討回顏面，而台北市警方獲悉後全面壓制，嚴防黑道火併。

