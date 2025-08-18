高雄大樓3死火警 狹長「紙片屋」違建藏危機

高雄市林園區一棟10層樓大樓今（18）日火警釀3死，一樓簡餐店付之一炬。（記者洪臣宏攝）

2025/08/18 19:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區一棟10層樓大樓今（18）日火警釀3死，該棟大樓位於沿海路（台17線）旁，建物最窄處僅2、3公尺，狹長如「紙片屋」，相當顯眼，大樓一樓有部分住家裝鐵捲門，或騎樓堆滿雜物，大樓後方雖有一大片空地，竟沒有逃生門，僅有鐵窗隔起的窗戶，部分住戶早已反映暗藏危機，仍發生憾事。

該棟大樓建於1990年間，屋齡已有30餘年，受限建地格局，西側最窄處僅2、3公尺，由西向東逐漸變寬，因此從西側角度觀看猶如「紙片屋」。

王姓屋主以每月5000元租給一樓的餐飲業者，吳姓老闆娘說，承租該店面已1、2年，與先生經營烤布蕾、布丁燒甜點與簡餐，也曾跑夜市，現在則跑外賣，偶爾才會開店，他們並沒有住在店內。

吳女表示，店面一側樓梯以木牆隔起，二、三樓租客都是透過此通道進出，他們曾瞥見王姓房東兒子、但沒打過交道，更沒見過承租的外籍移工，該處環境算是正常且平靜。她說，管委會曾要求住戶整理騎樓雜物，他們也依規定向內移放。

她指出，先生今天凌晨曾回店內整理垃圾，清晨就接到火警電話，他趕回店內查看，發現愛犬瑟縮在餐車內避禍，店內生財器具付之一炬，還無法估算損失。

市議員李雨庭前往現場悼念罹難者，她說，曾到該大樓拜訪住戶，才知道建築格局比較小，而這場意外更凸顯老舊公寓在消防設施與安全檢查上的不足，呼籲市府相關單位，應立即全面盤點並強化老舊公寓的安檢及消防設備，補齊過去的漏洞，不再讓相同的悲劇重演。

火場後方沒有逃生門，僅有一扇鐵窗。（記者洪臣宏攝）

火場設置鐵捲門。（記者洪臣宏攝）

