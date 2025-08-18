金門同公司2輛車相隔2地遭破壞 離職員工疑勞資糾紛砸車洩憤

金門縣一輛賓士休旅車前擋風玻璃疑遭公司離職人員砸破，毀損嚴重。（金門縣警察局提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣今天連續發生2起砸車事件，玻璃幾乎全毀，由於相隔兩地、又相差約30分鐘，讓警方一度以為是巧合，追查發現，其中被砸包括100萬賓士休旅車在內的2車是同一公司所有，6小時逮到砸車者、離職員工吳姓男子，疑與公司有勞資糾紛，竟砸車洩憤。警方將全案依社會秩序維護法裁處。

金門縣警局金城分局先後接獲報案，第一起是上午8點多停放在金城鎮民族路1輛白色賓士休旅車，包括前擋風玻璃嚴重毀損；不到半小時，又有人發現停放在金寧鄉下堡村1輛黑色汽車被砸，同樣是玻璃毀損。經查，2輛汽車都屬同一家「休閒館」所有。

警方據報展開調查，初步鎖定休閒館1位離職吳姓員工，經追查，吳男疑和前公司有勞資糾紛，才憤而持木棍砸毀該公司所有車輛以為報復。警方根據監視器以車追人，下午2點將砸車的吳男查緝到案。

金城分局指出，勞資雙方若有爭議，可透過勞動部相關機構反映、理性溝通，避免衝突升級，造成不必要的損失與法律問題。警方重申，對於任何滋事的暴力事件「零容忍」，絕對從速、從嚴偵辦。

