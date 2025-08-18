為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    金門同公司2輛車相隔2地遭破壞 離職員工疑勞資糾紛砸車洩憤

    金門縣一輛賓士休旅車前擋風玻璃疑遭公司離職人員砸破，毀損嚴重。（金門縣警察局提供）

    金門縣一輛賓士休旅車前擋風玻璃疑遭公司離職人員砸破，毀損嚴重。（金門縣警察局提供）

    2025/08/18 18:55

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣今天連續發生2起砸車事件，玻璃幾乎全毀，由於相隔兩地、又相差約30分鐘，讓警方一度以為是巧合，追查發現，其中被砸包括100萬賓士休旅車在內的2車是同一公司所有，6小時逮到砸車者、離職員工吳姓男子，疑與公司有勞資糾紛，竟砸車洩憤。警方將全案依社會秩序維護法裁處。

    金門縣警局金城分局先後接獲報案，第一起是上午8點多停放在金城鎮民族路1輛白色賓士休旅車，包括前擋風玻璃嚴重毀損；不到半小時，又有人發現停放在金寧鄉下堡村1輛黑色汽車被砸，同樣是玻璃毀損。經查，2輛汽車都屬同一家「休閒館」所有。

    警方據報展開調查，初步鎖定休閒館1位離職吳姓員工，經追查，吳男疑和前公司有勞資糾紛，才憤而持木棍砸毀該公司所有車輛以為報復。警方根據監視器以車追人，下午2點將砸車的吳男查緝到案。

    金城分局指出，勞資雙方若有爭議，可透過勞動部相關機構反映、理性溝通，避免衝突升級，造成不必要的損失與法律問題。警方重申，對於任何滋事的暴力事件「零容忍」，絕對從速、從嚴偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播