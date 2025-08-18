為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台東警7月查獲詐欺集團10團逮55人查扣1662萬

    台東縣警察局今天說明7月打詐成果。 （記者黃明堂翻攝）

    2025/08/18 18:25

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警察局在7月展開全國同步打詐專案，查獲10團逮55人，查扣不法所得逾1662萬元。副縣長王志輝及警察局長蔡燕明呼籲全體縣民也應增強防詐意識，尤其在暑假期間，更應注意家中青少年動向及購物狀況，避免落入詐騙陷阱、淪為犯罪共犯。

    蔡燕明指出，根據內政部警政署165打詐儀錶板顯示，台東縣7月受理詐騙121件、財損金額1247萬元，遭詐件數增加21件，財損金額較6月份減少2160萬元，其中財損金額最高仍為假投資詐騙，顯示此類詐騙手法仍具高度危害，亟需持續防治及宣導。

    台東縣警察局於警政署7月發布「全國同步打詐、掃黑、肅槍及緝賭行動專案」期間，查獲詐欺集團10團共55人到案，查扣不法所得1662萬餘元，同時也查獲非法槍械1枝。

    縣警察局針對縣內高發之假投資詐欺案件進行分析，發現姚姓嫌疑人為首的詐騙集團，架設臉書社團及投資APP，以高獲利、低風險之話術引人上鉤，刑事警察大隊科技偵查隊於7月全國同步打詐專案期間，查獲3件假投資詐欺集團案，其中犯嫌創設人頭公司企圖遮掩犯罪所得，刑警大隊蒐證完畢，報請台東地方法院核發第1張扣押裁定，扣押上述人頭公司名下4個帳戶合計1588萬元不法所得，順利追繳犯罪所得，俾利後續發還給被害人。

    近年虛擬貨幣投資盛行，詐欺集團掀起虛擬貨幣期貨投資風潮，詐團透過通訊軟體結識被害人並以「高收益」、「投資回報率高」等話術，誘使被害人投入現金，與集團指定之車手面交，嗣無法提領獲利才驚覺遭詐，刑警大隊科偵隊掌握相關證據，前往高雄市、南投縣多處搜索及拘提，查獲5名非法幣商車手，查扣虛擬貨幣教戰手則、交易所招募廣告及手機等證物。

