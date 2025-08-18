為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    禍不單行！桃園上午變電箱被撞 下午大卡車忘收吊臂扯斷電桿

    桃園區樹仁三街發生低壓電桿遭附吊臂的大卡車扯斷意外。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園區樹仁三街發生低壓電桿遭附吊臂的大卡車扯斷意外。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/08/18 17:51

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區今（18）日上午11點，才發生砂石車撞上公車，公車再推撞前方變電箱，導致近600戶停電；桃園區樹仁三街下午也發生低壓電桿遭附吊臂的大卡車扯斷意外，所幸未造成停電，駕駛表示，在資收場作業完要離開，忘了將吊臂收起而釀禍。台電桃園區營業處獲報後立即派員搶修，桃園警分局大樹派出所員警在現場封路，並疏導車流改道行駛。

    初步調查，釀禍的大卡車當時在事發現場旁資收場作業，結束後要離開，忘了將吊臂收起，駛離時不慎勾到電線，下一秒電桿應聲斷裂，電線起火燃燒，現場瀰漫煙霧；消防人員獲報到場灌救，大樹派出所員警封路交管，疏導車流改道，並對49歲董姓駕駛進行酒測，排除有酒駕情事。

    台電桃園區營業處表示，低壓電線遭大卡車扯斷後，隨即派員進行搶修，未造成用戶停電。

    相關新聞：
    桃園龜山區萬壽路二段大貨車衝撞桃客601公車釀9傷

    大卡車駛離時不慎勾到電線，下一秒電桿應聲斷裂。（台電桃園區營業處提供）

    大卡車駛離時不慎勾到電線，下一秒電桿應聲斷裂。（台電桃園區營業處提供）

    釀禍大卡車當時在事發現場旁資收場作業，結束後要離開，忘了將吊臂收起，不慎勾到電線。（記者鄭淑婷翻攝）

    釀禍大卡車當時在事發現場旁資收場作業，結束後要離開，忘了將吊臂收起，不慎勾到電線。（記者鄭淑婷翻攝）

    電線遭勾斷後起火燃燒。（記者鄭淑婷翻攝）

    電線遭勾斷後起火燃燒。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方對董姓駕駛實施酒測，排除他有酒駕情形。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方對董姓駕駛實施酒測，排除他有酒駕情形。（記者鄭淑婷翻攝）

    熱門推播