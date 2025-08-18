黑道借廁所遭拒怒砸早餐店扁人 超扯後續讓他驚呼：新竹成高譚市？

新竹一名男子借不到廁所就砸店。（記者蔡彰盛翻攝）

2025/08/18 19:02

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市一名男子近日到某早餐店借廁所遭拒後竟暴走砸店、毆打店員，後續被警方帶走，但男子馬上獲釋，隨後又回到店外咆哮，引發外界質疑竹市警方任意放人，威脅到市民安全。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽忍不住慨歎：「新竹市猶如黑道治理的高譚市！」

本月16日清晨5點半左右，一名醉酒的李姓男子跑到林森路上一家早餐店借廁所，店家拒絕後，李男竟突然情緒失控，嚷嚷稱自己是幫派成員，接著將櫃檯物品掃落一地，並掌摑店員，嚇得店家趕緊報警。警方到場後控制住李男並帶回派出所，怎料第三警分局南門派出所所長胡育任稱，因為李男情緒失控，不適合逮捕，經告誡後讓他離去。而李男被放走後又回到早餐店門口，點起香菸吞雲吐霧，對著店家叫囂，嚇壞老闆娘，當場哭著哀求「你不要再來了，我們怕你了！」

沈榮欽今天（18日）在臉書分享這件事，「新竹市還有政府嗎？看到錄影的我簡直不敢相信發生在今日台灣，新竹市已經由黑道統治了嗎？一名男子凌晨來到林森路早餐店借廁所，店家因廁所屬於樓上房東共用而婉拒，該男子立刻將台前早餐灑到地上，另一名女店員也好言相勸，男人卻大怒砸店。店家報警後，男子報上自己幫派名號，不僅砸店，還賞了老闆娘耳光。等到警察到場後，該男子氣焰依舊囂張，大聲叫囂，還要打女警，要不是還另有一名男警在旁阻擋，恐怕女警已經被揍。最後男子被警察帶回警局。」

「最離奇的事情發生了。該名黑道明明砸了店家，打了老闆娘，還意圖襲警，結果不久後竟然叼根菸返回店家，再度挑釁，老闆娘忍不住當場哭著哀求……競選時新竹市民投票讓貪污犯當選市長，罷免時新竹市民又以選票保護貪污市長。如今大罷免過關，新竹市政府宛如缺席，城市猶如黑道治理的高譚市，小老百姓擔心害怕，報警也沒能保護他們，孰令致之？」

