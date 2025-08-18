為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    又再騙！熟女遭詐光40萬積蓄 應徵助理上工第2天淪車手送辦

    鄭姓熟女被詐光40萬元，卻因應徵工作反而成為車手，被警方逮捕。（民眾提供）

    2025/08/18 17:13

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕比悲傷更悲傷！62歲鄭姓熟女被假投資詐光40多萬元積蓄，上網找到業務助理工作，才上班第2天奉命去指定超商向女子拿現金，當場被彰化警方逮捕，才知道自己竟從詐騙被害人，淪為車手，從痛失錢財到吃上官司，痛批詐團有夠可惡！

    彰化警分局表示，化名小優的中年女子向泰和派出所報案，自稱在7月中旬因為加入臉書社群的投資廣告，主打「保證獲利、穩賺不賠」，就此加入「優退人生經營術」的LINE群組，再依照詐團指示下載APP「達啟雲端管家」操作股票，相約在指定超商面交給車手，總計前後6次損失360萬元。

    因此，警方指導小優設法再與詐團相約面交30萬元現金，鄭女則依照指示前往彰化市超商取款，員警在一旁埋伏，當場逮捕鄭女，全案訊後依照詐欺罪嫌與洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。

    鄭女從詐團受害者變成車手，心情完全無法接受，鄭女透露，她透過LINE社群應徵業務助理，為了擔心又受騙上當，還上網查詢公司名稱確認合法才上工，如今竟然又上了詐團的當，還誤觸法網，大嘆詐團不只騙錢，還騙人去犯法，真是吃人夠夠。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    化名小優的中年女子被詐騙360萬元後，終於向彰化警方報案，在警民合作下逮捕車手。（記者劉曉欣攝）

