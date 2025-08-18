醉男借不到廁所毀損早餐店又折回叫囂 竹市警遭質疑任意放人

男子借不到廁所就毀損店家商品。（記者蔡彰盛翻攝）

2025/08/18 16:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市李男走進林森路一家早餐店想借廁所遭婉拒，竟砸毀商品口出惡言，第三警分局南門派出所警方到場後將他帶回所，沒想到該男1個多小時隨即又回到店外咆哮叫囂，新竹市議會民進黨團對此予以嚴厲譴責，質疑警方連最基本保護市民的責任都做不到。

店家表示，16日凌晨5點半李男想進去林森路某早餐店借廁所，店家因廁所屬於樓上房東共用而婉拒，李男當場情緒暴走，口出惡言挑釁，甚至出手毆打張姓女店員，導致臉頰紅腫，還大聲嗆聲「你就報警啊！」

李男情緒失控，將櫃檯物品掃落一地，店內器具與食品遭殃，初估營業損失約5千元。警方獲報火速趕抵，李男不但不收斂，反而與警方激烈抵抗，最後在優勢警力壓制下才被帶回。

沒想到約清晨7點，李男竟再度回到早餐店門口，點起香菸吞雲吐霧，態度挑釁。老闆娘忍不住當場哭著哀求：「你不要再來了，我們怕你了！」

第三警分局南門派出所所長胡育任表示，當時警方已對李男實施管束，由於李男情緒失控，因此不適合逮捕，才於告誡後讓他先行離去。

新竹市議會民進黨團對此予以嚴厲譴責外，要求警察局長許頌嘉更應直接出面說明，給受害者家屬一個交代！

市議員楊玲宜質疑為何被管制約束的施暴者，可以二度跑到店家恐嚇？為何所長第一時間的回應，竟以施暴者情緒失控，不適合製作筆錄與逮補，反讓施暴者在事發2小時後再度跑回店內施暴？為何面對傷害、毀損他人財物的現行犯，新竹市警察局竟束手無策，連最基本保護市民的責任都做不到？

市議員劉崇顯說，除了針對犯罪行為積極研擬以「社維法」裁處以外，更要主動偵辦傳喚犯罪者到案，不要讓店家活在擔驚受怕的陰影下。

黨團指出，新竹市府直接放生讓市民自生自滅的心態，不但引發眾怒，更是民進黨黨團無法容許與縱容的事情！黨團將會提供受害者相關法律協助外，並同時會追查後續案情處理進度，要求新竹市警方盡快出面說明，還給受害家屬一個交代！

新竹市一名李姓男子16日清晨前往早餐店欲借用廁所遭拒，與店家爆發口角，店員於衝突時遭掌摑，店家立即報警求助。新竹市警察局表示，南門派出所員警接獲通報後，立即派遣3名前往現場處置。警方到場時，發現李男渾身酒氣、情緒激動，便先行隔開雙方，避免衝突升高，然而李男持續叫囂，更朝店家人員丟擲打火機（未擊中）。

警察局強調，警方確認現場人員均無受傷後，鑑於李男酒後情緒失控，為防止他人生命、身體遭危害，依《警察職權行使法》第19條規定，對其實施壓制並帶返所保護管束。過程中員警曾使用辣椒水協助控制，並在派出所協助其清理臉部。待李男情緒趨穩後，他自稱要返公司上班，警方遂結束管束措施。

警察局說明，同日上午6時50分，李男再度步行回到早餐店前咆哮，店家再次報警。警方趕抵現場時並未發生肢體衝突，李男見狀隨即離開。隨後，被害女店員於8時35分前往南門派出所，完成傷害、毀損及恐嚇告訴筆錄，警方將儘速通知李男到案，並移送新竹地檢署依法偵辦。

警察局指出，當時員警到場後發現李男有脫序、暴力行為，並考量其酒後情緒失控，可能對他人安全造成危害，遂依相關法令將其帶返派出所，並實施保護管束。未來，警察局將強化見警率，以維護地方安寧。警察局補充，有關南門所長受訪時用語表述不夠精確一事，分局已要求所屬檢討，並持續強化幹部教育與專業訓練。

