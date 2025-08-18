為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    嘉邑行善團創團團長遭控性侵女信徒女員工 一審判30年、更審逆轉無罪

    嘉邑行善團創團團長黃塗德被控性侵一女信徒與一女員工多次，一審重判30年，台南高分院合併更審改判無罪。（資料照）

    嘉邑行善團創團團長黃塗德被控性侵一女信徒與一女員工多次，一審重判30年，台南高分院合併更審改判無罪。（資料照）

    2025/08/18 16:15

    〔記者王俊忠／台南報導〕嘉邑行善團創團團長黃塗德被控性侵1名女信徒與1名女員工，一審被判30年有期徒刑，上訴二審改判10年刑。黃男針對有罪部分提再審獲判無罪後，經最高法院2度發回更審，高等法院台南分院合併審理，今天更一審、更二審均以罪證不足改判黃男無罪；檢方還可上訴。

    黃塗德被控於2013年以藉口施法、治療為由，多次性侵1名女信徒與1名女員工。雲林地院判黃男應執行30年徒刑；案子上訴二審，台南高分院改認定性侵11次，合併判刑10年。案經黃男上訴，最高法院駁回上訴、判決確定，黃男需入監服刑。

    但，黃男入監前取得關鍵新證據，有錄音檔顯示女信徒談及並未與黃男發生性關係及虛構事實。黃男據此向台南高分院聲請再審，獲判無罪；檢方上訴到最高法院發回更審，台南高分院對兩次更審合併審理。

    南高院更一審、更二審合議庭判決表示，調查黃男打電話到女信徒家中的通聯紀錄，部分時間非起訴的週一至週五；其餘通話時間與女信徒所說接電話的時間也不符，且女信徒與父母都說週一至週五晚間會到黃的宗教團體用餐、參與講道，黃在這時間也在場線上講道，不可能載女信徒外出性侵。且據黃住處監視錄影、線上講道錄影，黃在女信徒控訴期間並不在女信徒所說的性侵地點，而是在他處線上講道，無法認定有性侵女信徒。

    至於女員工部分，更審合議庭也查指，女員工主張2014年7月初遭性侵時的錄音，檔案建立時間是在2012年4月初，比檢方起訴的時間早很多，過程還有多位第三人聊天聲音，無法佐證女員工說詞；又黃也舉證提出不在場證明，同樣難認定黃男性侵女員工。

    台南高分院表，調查此案全部證據的結果，無法證明黃男有性侵犯行，依法撤銷一審有罪判決，改判黃男無罪。

