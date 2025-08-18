為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    簽約租店面開檳榔攤卻發現是農牧用地 法官判地主賠償33萬

    張男簽約租店面開檳榔攤卻發現是農牧用地，憤而提告求償，法官判地主要賠償33萬。（記者廖雪茹攝）

    2025/08/18 16:11

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕張姓男子以每月1萬6500元的租金，向林姓男子租用新竹縣一處店面經營檳榔攤，原本租賃期限從去年3月到2029年3月，但承租後卻發現該地屬於特定農業區，不得做為非農業使用，張男緊急終止租約，並向林男求償押金、裝潢費及停業損失共2095萬餘元，新竹地方法院審理後判林男需給付33萬7534元。

    判決書指出，張男與林男簽訂租約，以月租16500元，租賃期限從2024年3月10日到2029年3月9日止，做為經營檳榔攤使用。但承租期間，張男獲悉該處攤位店面為特定農業區的農牧用地，依法不得做為非農業使用，更遑論經營檳榔攤；張男為避免繼續違法經營使用恐遭裁罰，因此在同年12月28日以存證信函終止租約。

    張男為此請求賠償押租金3萬3千元，店面裝潢的必要費用92萬2362元，將來50個月不能繼續營業的損失2000萬，求償共2095萬餘元。林男未於言詞辯論期日到場，也未提出準備書狀作何聲明或陳述。

    法官審理認為，出租方交付的店面無法依約使用，已構成不完全給付及契約給付不能。法院依據租約、裝潢費用單據及新竹縣政府公文，認定張男有權終止租約並請求合理賠償。法院最終核准押租金3萬3000元、店面裝潢費13萬7797元、無法營業損失約16萬6737元，總計33萬7534元。

