變態夫逼玩換妻遊戲 女強人訴請休夫賠償均獲准

2025/08/18 16:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名事業有成的陳姓女強人，離婚後再嫁張男，沒想到張男竟逼她與第三人「同房不換」、「同房互換」性交，她拒絕後，張男又說可「戴面具」進行，痛苦至極的陳女憤而訴請休夫並求償200萬元，新竹地院認為張男行為已違悖夫妻間正常倫常及忠貞義務，判准休夫且判張男需賠40萬元。

離婚再嫁的陳女說，二春的先生具特殊性癖好，自111年間頻繁要求她同意夫妻雙方與第三人進行「同房不換」、「同房互換」等性行為，她反覆拒絕後，又邀約以「戴面具」方式進行，已嚴重違反夫妻忠貞義務，造成她精神上莫大痛苦。

張男長期向她提出特殊性癖好要求，且與其他女性曖昧，已對她造成精神上重大打擊，因此罹患憂鬱症，除訴請離婚外再求償200萬元。

張男則辯稱沒有違反婚姻忠貞義務，還說「同房不換」是經夫妻合意後的共識。

陳女姑姑作證說陳女111年跟她說婚姻出現問題，說她老公要求交換性伴侶，或者是同房不換，陳女不能接受，掙扎很久才跟她講，陳女精神狀況很不好，晚上都睡不著覺，如果不同意，張男就會發脾氣，陳女內心很抗拒這件事情。張男還說「你跟別人做的時候，可以帶面具，最後跟我做，你還是屬於我的！」所幸那時陳女確診，所以逃過一劫。

女兒作證說，媽媽說繼父要求她同房不換或是同房互換，或跟陌生人發生性行為。媽媽覺得很變態，一直拒絕，但是張男一直要她要做，說戴面具別人就不知道了，最後是媽媽確診才沒有去。媽媽覺得很噁心，她一直拒絕一直哭，睡不著還去看身心科。

法官勘驗夫妻LINE對話，張男叫陳女前往GOOLE搜尋換妻網站，且糾正她用語為「同房不換」不是換妻，並提供交換性伴侶男女照片，可見是張男要求妻子配合其特殊性僻好。一旦妻子拒絕，張男即施以精神壓迫，且以怒罵方式要求配合。

法官認為張男行為已違悖夫妻間正常倫常及忠貞義務，任何人均將喪失維持婚姻希望程度，已構成難以維持婚姻重大事由，因此判准離婚，且張男需賠償陳女40萬元。

