    社會

    台中「撒釘怪客」現形！至少5車中招 竟是貨車掉「自攻螺絲」釀禍

    圖中貨車行經路口掉落螺絲。（民眾提供）

    圖中貨車行經路口掉落螺絲。（民眾提供）

    2025/08/18 15:47

    〔記者許國楨／台中報導〕「撒釘怪客」現形了！台中市北屯區松竹路與崇德路口近日引發用路人驚慌，不少車主途經該處後輪胎遭釘子刺破，甚至在社群平台掀起熱烈討論，懷疑不肖人士故意灑落螺絲釘，警方連日調閱監視器後揭開真相，原來是一輛小貨車不慎掉落承載貨物「自攻螺絲」，才釀成連環車輛中釘，雖虛驚一場，但駕駛仍吃上罰單。

    這起事件發生在16日下午，有民眾行經該路口，返家後發現輪胎被釘子刺破，心急如焚趕緊報案，由於事發地緊鄰第五警分局，不少人懷疑是否真有「撒釘怪客」大膽行徑，擔憂情緒瞬間蔓延，果不其然，當天接連有車主受害，甚至有網友在Threads上發文提醒：「這裡至少已經第三台車中招！」

    更有附近輪胎行業者證實，一整天補了5輛同樣情形的車輛，氣氛一度緊張，警方獲報後立即展開地毯式調查，這兩天過濾監視器擴大清查，今天終於查到元凶，原來當天中午12點半左右，一輛小貨車經過路口時，車斗內一包貨物不慎掉落，四散一地的正是後續造成車主中招的螺絲釘。

    警方隨即通知40歲廖姓駕駛到案，他坦承掉落的「自攻螺絲」（一種可以不須先鑽孔就可以自己攻螺紋的螺絲）為其承載物品，警方表示，廖男因貨物掉落，已依《道路交通管理處罰條例》掣單舉發，另涉《刑法》第185條「妨礙公眾往來交通安全」罪嫌，報請台中地檢署偵辦；第五分局呼籲，駕駛人裝載物品時務必妥善固定，避免因掉落導致其他用路人、車輛受損或發生危險。

    圖中貨車行經路口掉落螺絲。（民眾提供）

    圖中貨車行經路口掉落螺絲。（民眾提供）

    貨車上與中釘車胎同款的「自攻螺絲」。（民眾提供）

    貨車上與中釘車胎同款的「自攻螺絲」。（民眾提供）

