運將被開單質疑沒告示牌遭嗆「去查官網」 許智傑：應委婉溝通

高雄九如一路、水源路口緊臨中山高九如路出口，大車常誤入該路段被罰。（許智傑服務處提供）

2025/08/18 15:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕多位大車運將在高雄下高速公路經九如一、水源路口時老被開罰，向有關單位抱怨沒看到提醒告示牌，卻被嗆「交通局官網都有，自己去查」!立委許智傑今會勘現場，建議官員委婉溝通、路口前增設提醒告示。

許智傑指出，多位大車司機開車經過高雄九如一路與水源路交叉口被罰，事後反映並沒看見連結（砂石）車、大貨車及大客車限定行駛（或禁行）路段及時段告示牌；有司機向有關單位反映這情況，卻遭回「交通局官網都有，自己去查」，導致運將非常氣憤，將影片上網後累計近36萬點閱。

針對交通節點可能變成紅單陷阱？許智傑收到民眾陳情後，今邀集交通部高速公路局、高市交通局、高市警察局與多位民代，共同至現場會勘。

許智傑認為，相關單位回應民眾「去查官網」有點不妥，希望未來在執勤過程中可以更委婉與民眾做溝通，且交通節點容易變成用路人的紅單陷阱，勢必會產生民怨，絕非一句「交通局官網都有，自己去查」就可以帶過。

現場經協商討論後，許智傑要求高速公路局在國道上的CMS告示板上，增加提醒匝道下路段特定車輛禁行通知，並請交通局通盤整理高雄市內重要路段、車流量大的結點，優先設立特定車輛禁行通知，建議一個月內完成。

他強調，希望可以從根本解決所有用路人及運將大哥的困擾，避免某些路段變成被舉發的陷阱，也呼籲交通局可以再多加重視及傾聽民眾心聲，在交通規則制定與市民溝通上可以更加明確及透明。

立委許智傑邀相關單位至九如一、水源路口會勘，建議增設告示標誌。（許智傑服務處提供）

