「普發1萬元」釣魚簡訊 被揪出中國製偽基站散布的

2025/08/18 14:51

〔記者姚岳宏／台北報導〕立法院甫於7月11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」修正草案，增列「普發現金1萬元」，但相關作業尚未開始，刑事局在隔天、7月12日即接獲檢舉，在社群網路流傳有民眾接獲假冒中央存款保險公司發送「普發1萬元」之釣魚簡訊，上月21日警方循線在國道3號沙鹿交流道旁，當場查獲詐團成員駕駛自用小客車，載送「偽基站」設備發送該釣魚簡訊，犯嫌手機內還存有「政府普發1萬元」等詐騙簡訊內容。

刑事局指出，假基地台為俗稱「偽基站」之中國製設備，可在約100公尺有效範圍內，遮蔽當地電信業者基地台訊號，每小時發送數千至上萬則釣魚簡訊，並偽冒任意英數字組合之簡訊發送號碼，已成為國內詐騙簡訊主要發送管道，目前包括偽冒政府機關、銀行等手法累計有78位被害人，初查財損超過新台幣500萬元。

刑事局及國家通訊傳播委員會為防制該類詐騙犯罪，與國內三大通訊業者建置假基地台即時偵測及通報系統，最快5分鐘就能偵測到假基地台相關位置，今年1月13日至7月21日共查獲6處假冒行動通訊業者基地台發送釣魚簡訊詐騙案件，對比去年在新竹市及高雄市共查獲2台，今年查獲假基地台數量有顯著提升。

刑事局提醒，接獲顯示發送號碼為「0800開頭」、「市話」或「英文字母」之文字簡訊，一定是經由假基地台所發送，請小心求證，有任何問題請立即撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。

普發現金詐騙假網頁。（記者姚岳宏翻攝）

02釣魚簡訊。（記者姚岳宏翻攝）

警方破獲偽基站現場。（記者姚岳宏翻攝）

警方破獲偽基站現場。（記者姚岳宏翻攝）

假基地臺釣魚簡訊樣態。（記者姚岳宏翻攝）

