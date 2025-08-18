民和國中住院小球員「友誼賽沒失誤」 父拭淚籲政府要有所作為

嘉義縣民和國中棒球隊日前在國道發生嚴重車禍。（資料照）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民和國中棒球隊15日到高雄市移地訓練，下午返嘉途中，在國道三號官田路段發生撞緩撞車車禍，釀教練、球員等8人受傷。其中一名小球員父親今在臉書社團貼文，提到孩子住院治療還堅強地說，「爸爸，我今天友誼賽表現不錯沒發生失誤喔」讓他當下只能轉頭默默擦淚，他並沉重地呼籲，縣市政府、教育單位不要再只是（研議）聘請專業駕駛人，希望能真正的有所作為，讓基層教練們能好好的休息，也讓球員家屬能好好的放心。

小球員父親今在「嘉義綠豆大小事」貼文指出，8月15日下午3點48分接到學校老師通知，坐在副駕駛座的孩子發生車禍，心情盪到谷底，無能為力；接到教練通知孩子住在台南佳里奇美醫院，醫護人員告知他們孩子意識清楚，家屬不用過於擔心，醫院會好好照顧孩子，當下懸著的心終於能放下。

小球員父親說，孩子打電話給媽媽時，孩子說第一句話他們夫妻倆眼淚不受控制流下來，孩子還故作堅強安慰媽媽，到達醫院看到孩子眼淚不受控制流下來，孩子也很堅強的說，「爸爸，我今天友誼賽表現不錯沒發生失誤喔」當下只能默默轉頭擦乾眼淚。

小球員父親說，這幾天網路電視一直報導，還有人在網路一直批評駕駛是睡著還是玩手機，但是卻沒人能意識到台灣基層教練的辛苦與無奈，教練們的無私奉獻，只有他們家長知道，如今教育體系，往往在事情發生後才做秀說再來該怎麼安排後續的改變，呼籲嘉義縣、市政府及教育單位，不要再只是（研議）聘請專業駕駛人，要真正的有所作為。

