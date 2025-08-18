男童負氣離家出「走」10公里 女警尋獲助返家

小五男童（中）負氣離家出「走」10公里，女警謝佩芸（左）熱心尋獲助他與父親重逢。（記者李容萍翻攝）

2025/08/18 14:38

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪警分局南雅派出所今（18）日凌晨1點許接獲報案，稱有1名國小男童三更半夜在大溪區武嶺橋上徘徊，神情落寞，南雅所女警謝佩芸擔服巡邏勤務時，立即趕赴現場，順利找到又渴又餓的男童並在第一時間帶返派出所安置，給予飲水和食物，隨即通知家屬前來，結束男童這場暑假尾聲離家出走逾10小時、近10公里的鬧劇。

原來，張姓男童（11歲）居住於桃園市平鎮區，因擅自拿了姊姊的錢被父親責罵，昨日下午趁父母外出工作時離家出走。張父於昨日下午3點返家發現男童不在家，心急如焚，在遍尋不著下，於昨晚10點許前往平鎮警分局報案，請求警方協尋。

張父報警後，警方即時介入，今日凌晨接獲南雅所女警電話後。張父火速趕抵派出所後與兒子重逢，氣氛溫馨，焦急的心情終於放下。張父也向警方表示，孩子因被責罵心情低落，竟然從白天走到黑夜，從平鎮區徒步走了近10公里至大溪老城區散心，對警方積極協助、即時尋獲，表達萬分感謝。

南雅所所長孫獻徽呼籲，家人間偶有爭執，男童因一時衝動離家在外，讓家人擔憂。家長應多加關懷、溝通與陪伴，避免憾事發生。若親友有情緒異常或離家情形，請務必立即向警方報案，警方將全力協助，守護市民安全。

小五男童（中）負氣離家出「走」10公里，女警謝佩芸（左）熱心尋獲帶他回派出所安置。（記者李容萍翻攝）

