4度落榜不放棄 胡鎮宇圓夢考上三等警察特考

高市員警胡鎮宇四度落榜不放棄，終於圓夢考上三等警察特考。（圖由警方提供）

2025/08/18 14:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市新興警分局3名員警利用勤餘苦讀，參加警察三等特考脫穎而出，其中，中正三路派出所警員胡鎮宇雖連考4次落榜，但他不放棄、越挫越勇，終於如願上榜，他感謝主管、同事和家人鼓勵，終於突破自我、重返榮耀。

新興分局考上三等特考3名員警，將可升任警官，包括中正三路派出所警員胡鎮宇、自強路派出所警員張凱程、中山路派出所警員劉宇哲，3警分別在行政、刑事、公共安全等不同專業領域取得優異成績，展現平日勤訓精練與專業素養。

另一上榜員警為中山所警員劉宇哲，他自警專36期畢業後一直在新興分局服務，新興分局地處市鬧區，屬於繁重分局工作忙碌，他仍不時提升自己，平日工作兢兢業業，也犧牲休假時間苦讀；他表示自己從警時，幸運遇法律學養俱佳的「師傅」學長，時常在案件中教導他，讓他立下想更上一層樓的目標。

劉宇哲先於112年考取警察大學二技，隨後在學期間準備刑事警察特考，終於考過三等特考；另一名自強所警員張凱程，警專37期畢業，利用勤餘零碎時間準備考試，主管得知後也分享如何備考，並從旁輔導，今年警大研究所考試中雖然列備取第一名，但不氣餒，再次準備三等警察特考，終於如願上榜。

中正所警員胡鎮宇於106年特考班結訓分發後就積極準備三等特考，雖然4次考試皆名落孫山，但胡員未曾放棄，於去（113）年調派新興分局，在繁重的基層勤務中，累積更多實務經驗，讓他在考試準備上更得心應手，同時主管及同事都給予鼓勵及支持，在競爭者最多的三等行政警察考試中脫穎而出。

劉宇哲先於112年考取警察大學二技，也順利考過三等特考。（圖由警方提供）

自強所員警張凱程利用勤餘零碎時間準備考試，順利通過三等特考。（圖由警方提供）

