本土劇臨演女子謊稱跟羅一鈞關係匪淺 中正一分局受理報案追查

羅一鈞發文澄清。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/18 13:54

〔記者王冠仁／台北報導〕今天有媒體報導，近來有一名女子黃冠禎，在網路上聲稱自己曾擔任疫情指揮中心總祕書、疾管署副秘書，還發圖文聲稱自己跟疾管署副署長羅一鈞關係匪淺，甚至還疑似收錢替人喬病房。對此，疾管署公關室人員在今天早上前往轄區中正一分局報案，警方已正式受理此案，將全力追查這名黃女到案。

警方說，今天早上11時許，疾管署人員前來中正一分局報案，對這名黃冠禎提告偽造文書、妨害名譽。

請繼續往下閱讀...

根據週刊報導，這名黃女曾經在本土劇中擔任臨演，在2011年時她還謊稱是藝人王傳一的女友，在外招搖撞騙，在心靈課程中騙走學員的存摺、印章、身分證，盜領486萬元被判刑1年8個月，2019年才出獄。

黃女近來在網路、社群上，聲稱自己是疫情期間的疫情指揮中心總祕書、曾擔任疾管署副秘書，還張貼一張有羅一鈞簽名的同意書，以此來彰顯自己跟羅關係匪淺。有一名女子因父親得癌症想入住台大醫院，女子透過朋友介紹認識黃，黃聲稱可以安排病房，女子因此交付5萬元讓她去「打點」。

儘管事後該名女子察覺不對，要求退還款項，黃卻出言威嚇，甚至不久後又掰理由，謊稱自己為了幫忙喬病房，跟院方人員喝酒喝到胃出血住院，再跟女子索取紅包跟禮物。

對此，羅一鈞今天也在臉書發文表示，疾管署沒黃冠禎、沒有「副秘書」這個職位，中央流行疫情指揮中心也沒有「總秘書」這個職位；還說自己的簽名沒有那麼醜，更否認自己認識黃女。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法