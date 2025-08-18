為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    本土劇臨演女子謊稱跟羅一鈞關係匪淺 中正一分局受理報案追查

    羅一鈞發文澄清。（記者王冠仁翻攝）

    羅一鈞發文澄清。（記者王冠仁翻攝）

    2025/08/18 13:54

    〔記者王冠仁／台北報導〕今天有媒體報導，近來有一名女子黃冠禎，在網路上聲稱自己曾擔任疫情指揮中心總祕書、疾管署副秘書，還發圖文聲稱自己跟疾管署副署長羅一鈞關係匪淺，甚至還疑似收錢替人喬病房。對此，疾管署公關室人員在今天早上前往轄區中正一分局報案，警方已正式受理此案，將全力追查這名黃女到案。

    警方說，今天早上11時許，疾管署人員前來中正一分局報案，對這名黃冠禎提告偽造文書、妨害名譽。

    根據週刊報導，這名黃女曾經在本土劇中擔任臨演，在2011年時她還謊稱是藝人王傳一的女友，在外招搖撞騙，在心靈課程中騙走學員的存摺、印章、身分證，盜領486萬元被判刑1年8個月，2019年才出獄。

    黃女近來在網路、社群上，聲稱自己是疫情期間的疫情指揮中心總祕書、曾擔任疾管署副秘書，還張貼一張有羅一鈞簽名的同意書，以此來彰顯自己跟羅關係匪淺。有一名女子因父親得癌症想入住台大醫院，女子透過朋友介紹認識黃，黃聲稱可以安排病房，女子因此交付5萬元讓她去「打點」。

    儘管事後該名女子察覺不對，要求退還款項，黃卻出言威嚇，甚至不久後又掰理由，謊稱自己為了幫忙喬病房，跟院方人員喝酒喝到胃出血住院，再跟女子索取紅包跟禮物。

    對此，羅一鈞今天也在臉書發文表示，疾管署沒黃冠禎、沒有「副秘書」這個職位，中央流行疫情指揮中心也沒有「總秘書」這個職位；還說自己的簽名沒有那麼醜，更否認自己認識黃女。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播