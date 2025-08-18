為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    遭偽造簽名騙女學生 羅一鈞：我「字沒那麼醜」也從不喬病床

    疾管署副署長羅一鈞表示，他是看週刊報導才知道有「黃冠禎」這個人，從未接觸也根本不認識，請大家不要上當。（資料照）

    疾管署副署長羅一鈞表示，他是看週刊報導才知道有「黃冠禎」這個人，從未接觸也根本不認識，請大家不要上當。（資料照）

    2025/08/18 13:20

    〔記者林惠琴／台北報導〕一名女學生向媒體爆料，為了治療父親的癌症，繳費給自稱是「疫情指揮中心總秘書」、「疾管署副秘書」的女子黃冠禎，以求「喬」台大醫院病床，對方還暗示和疾管署副署長羅一鈞有曖昧關係，更秀出有羅一鈞簽名的醫療同意書。對此，羅一鈞強調，疾管署沒有這個人、從未接觸過，已經報案，並強調他的簽名「沒有那麼醜」，也從不幫人喬床。

    受害女學生向週刊投訴指出，她的父親去年檢查出癌症，要等入住台大醫院病房，經友人介紹認識黃冠禎，願協助安排病房，因此交付父親個資及5萬元費用。不過，週刊查證黃冠禎曾因侵占他人財產服刑，出獄後在醫院擔任看護，後續謊稱自己是疾管署人員彰顯影響力，實際卻是醫療黃牛，詐騙因為生病而心急如焚的民眾與家屬。

    黃冠禎不只謊稱是疫情指揮中心總秘書、疾管署副秘書，更暗示和「國民女婿」羅一鈞有曖昧關係，且秀出有羅一鈞簽名的醫療同意書。

    對此，羅一鈞在臉書發出澄清強調，疾管署沒有黃冠禎、沒有「副秘書」這個職位，中央流行疫情指揮中心也沒有「總秘書」這個職位。

    此外，羅一鈞指出，他的簽名不是長那樣，沒有那麼醜。他也從不幫人喬床，還在台大當住院醫師、總醫師時，他就很討厭來喬床的特權人士，現在還是這樣。

    羅一鈞表示，他是看週刊報導才知道有「黃冠禎」這個人，從未接觸也根本不認識，請大家不要上當。疾管署已經去中正一分局報案「偽造文書、妨礙名譽」，但詐欺罪則要實際詐騙受害人出面舉證報案才能成立。希望能讓這人繩之以法、別讓更多人受害。

