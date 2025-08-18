為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    積欠交通違規罰鍰？ 新竹區監理所提醒：已停用郵件通知相關訊息

    新竹區監理所提醒民眾，收到相關詐騙訊息首要謹慎求證，可先至官網下載「監理服務APP」或上「監理服務網」查詢。（新竹區監理所提供）

    新竹區監理所提醒民眾，收到相關詐騙訊息首要謹慎求證，可先至官網下載「監理服務APP」或上「監理服務網」查詢。（新竹區監理所提供）

    2025/08/18 13:23

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹區監理所表示，近期詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」等名義，透過電子郵件發送「有積欠交通違規罰鍰」等訊息，並要求須在期限內透過「指定的連結網址」繳納；監理所提醒，為降低民眾誤觸釣魚郵件的風險及避免受騙上當，自8月12日起已全面停止使用電子郵件通知民眾交通違規未繳罰鍰等相關資訊。

    最近不少民眾收到詐騙集團冒用「監理服務網」、「監理機關」或「公路局」等名義，透過電子郵件發送「有積欠交通違規罰鍰」、「尚欠強制險違規罰鍰」等訊息，且要求須在期限內透過「指定的連結網址」繳納。

    新竹區監理所提醒民眾，收到相關詐騙訊息首要「謹慎求證」：（1） 可先至官網下載「監理服務APP」或上「監理服務網」查詢─違規、汽燃費、記點記次及監理訊息通知一站搞定；（2） 也可以至「四大超商多媒體事務機」─輸入身分證字號及生日，即可立刻查詢罰單相關資訊（如無欠繳者，系統顯示查無資料）；（3） 可撥打公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話，或洽各地區監理所站、六都的交通事件裁決機關進行查證。

    其次是「防堵」：如果查明確屬詐騙訊息，請撥打 165反詐騙諮詢專線或上內政部警政署165全民防騙網 、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）進行通報 （通報專用信箱：phishingreport@thb.gov.tw），也可至電子郵件系統內進行檢舉，並進一步封鎖，以防更多人受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    新竹區監理所提醒民眾，收到相關詐騙訊息首要謹慎求證，可先至官網下載「監理服務APP」或上「監理服務網」查詢。（新竹區監理所提供）

    新竹區監理所提醒民眾，收到相關詐騙訊息首要謹慎求證，可先至官網下載「監理服務APP」或上「監理服務網」查詢。（新竹區監理所提供）

