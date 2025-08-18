彰檢檢座辦公室放佛像變神壇？ 聽長官建言撤下仍怨「清官可恨貪官可惡」

檢座辦公室擺放佛像。（翻攝自臉書）

2025/08/18 13:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地檢署最近搬到新的辦公大樓，一名檢察官在新的辦公室放上釋迦牟尼佛、觀世音普薩、地藏王菩薩等多尊佛像，卻被長官要求撤下，該名檢察官心生怨懟，在自己臉書po文說，這些佛像放在他辦公室已有23年，除了希望獲護持外，也是要長養自己的慈悲跟智慧，勿喪失慈悲和智慧，而縱放罪犯，冤枉好人；不過同事說，佛在靈山莫遠求，檢座已「著了相」，把辦公室弄得像佛堂的確不妥，更何況這檢察官還曾半夜在辦公室大聲念經，經常嚇到法警。

這名檢察官今已聽從長官的建言，撤下諸佛像，但他透過臉書表達心中的不滿，他PO文說，自己辦公室至少擺了6尊神像，他說，釋迦牟尼佛、觀世音菩薩及地藏王菩薩是他從中台禪寺請回來的，已供奉23年多，平常就都擺在他地檢署辦公室，跟著他從高雄、南投、嘉義、桃園、彰化，一路護佑，辦公室中還有明王、鍾馗等聖像。「現在上面要我撤掉佛像，做好檢察官的本份，在失去諸佛菩薩的庇佑加持下，仍能堅持，檢察官是熱血，不是嗜血，不要踩著被告的尊嚴，來建立自己的功勳…」。

他還說，或許長官覺得這樣子像神壇，才要他撤下，但檢察官辦案時難免遇到瓶頸或困難，或因案情複雜、當事人的辯解等而產生情緒，看不到真相，這時他常常祈求諸佛菩薩慈悲，「很奇怪，心就會靜下來，問題有時候就會突然迎刃而解」。

該檢座對於被長官要求撤下佛像仍有些怨言，他說「所謂清官可恨，貪官可惡，貪官自知有病，多不敢公然為非，清官自以為不愛錢，剛愎自用，刻薄寡恩，小則殺人，大則誤國」，他感謝在諸佛菩薩23年的加持下，讓他平安順利的偵辦跟他有緣的案子，希望撤掉神像後，他仍能繼續做好檢察官的工作。

對於此事，同事持不同看法，有人說「佛在靈山莫遠求，可以拿回家擺，不要放辦公室，畢竟地檢署辦公室原本就是神聖的地方，變成諸佛像，不倫不類」，也有人說，勿著了相（佛像），《金剛經》所指的是「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，就是要人們不要執著於表象，才能達到真正的智慧和解脫，心中有佛，四處皆可成佛。有同事說「個人信仰應該被尊重，擺上1、2尊應該還好，擺太多，真的不妥」。

檢座已聽從長官指示，撤下多尊佛像，並於臉書發表自己的看法（翻攝自臉書）

