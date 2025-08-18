為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園龜山區萬壽路二段大貨車衝撞桃客601公車釀6傷

    桃園市龜山區發生大貨車衝撞客運車車禍。（桃園市議員陳雅倫提供）

    2025/08/18 13:01

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕1輛桃園客運601公車今（18）日中午行經龜山區萬壽路二段、大同路口正停到路邊專用車格上下乘客時，突遭後方1輛大貨車疑因剎車不及撞擊公車尾端，導致6名乘客受傷，警方與消防人員獲報趕往處理並將傷者送醫；車禍波及現場台電電箱也導致附近停電、號誌無法運作，目前事故現場尚未排除，警方提醒行經此路段的車輛小心或改道行駛。

