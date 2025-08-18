為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    醫師娘墜谷獲救3天後離奇命喪自家火窟 高大成：燒死或焚屍很詭異

    法醫高大成。（資料照）

    法醫高大成。（資料照）

    2025/08/18 12:53

    〔記者許國楨／台中報導〕宜蘭63歲王姓婦人北宜公路墜谷奇蹟獲救，3天後卻在家中命喪火窟，死因撲朔迷離，知名法醫高大成指出，死者在火災中沒有逃跑跡象，現場也未發現汽油瓶或打火機，情況「非常詭異」，必須透過檢測體內一氧化碳濃度、安眠藥或毒物，才能釐清究竟是生前燒死，或死後焚屍。

    16日下午5時許，王婦獨自在三星鄉大洲一路的兩層樓農舍客廳時，屋內突然起火，當時擔任醫院院長丈夫在屋外割草，聽到爆炸聲衝進屋內，發現妻子已全身90%嚴重燒傷、無心跳呼吸，消防人員到場不到半小時就撲滅火勢，燃燒面積僅約9平方公尺（不到3坪），但死者未有任何逃生跡象。

    高大成指出，生前遭火焚的人通常會緊閉雙眼，眼睛有水，眼睫毛不易被燒光，若死後焚屍，沒有肌力或萎縮閉上眼睛，眼睛會張開，眼睫毛會被燒毀，而死者氣管與食道內有無燒傷、煙、碳粒情況，也是判斷依據之一，正常人在清醒狀況下，遇到火警一定會逃跑，但死者沒有逃生跡象，除了自焚可能，也可能已昏迷或已死亡，要檢測體內是否有安眠藥物或毒物反應。

    此外，死者體內一氧化碳濃度也是關鍵，若濃度低於5%，顯示死者並未吸入過多煙霧，就可能是死後焚屍，而初步研判火源位於客廳沙發下方，但未發現明顯易燃液體或可疑物品，高大成表示，除了意外，也不能排除自焚或他殺可能，尤其應結合3天前墜谷事件調查，釐清是否存在利益糾紛、高額保險，或周遭有人可能有動機，才能還原王婦死亡的真相。

