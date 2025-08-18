為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    假警誆涉洗錢要交黃金作擔保 5旬女諮詢真警保住百萬黃金

    自稱吳柏寬的男子在LINE對黃姓女子說他是台中市警局的警員，還出示台中警局受理公文資料，想以此取信黃女。（民眾提供）

    2025/08/18 12:46

    〔記者王俊忠／台南報導〕55歲黃姓女子日前經由LINE接獲1名自稱吳柏寬的男子主動加為好友，吳男自稱是台中市警員、指黃女涉及1件洗錢案，要她擺拍家中約8兩重、市價100萬元的黃金，接著要求交付黃金作擔保品、還要查詢黃女銀行信用額度。黃女愈覺不對勁、跑到南市警二分局諮詢，識破是詐團伎倆，保住黃女的百萬黃金。

    南市警二分局長樂派出所於17日晚間8點許接獲黃女反映說，日前經由LINE接獲1名自稱「吳柏寬」的男子主動加為好友，吳自稱是台中市警局警員，他向黃女誆稱其個人資料外洩、涉及1起重大洗錢案，需配合調查。吳男並要求黃女將家中約8兩重、市價約100萬台幣的黃金擺放整齊拍照，黃女不疑有他照做。

    隨後，吳男進一步以LINE語音通話、要求黃女將黃金交付作為「擔保品」，聲稱這是為了避免她被拘提；此外，吳男還試圖查詢黃女銀行信用額度。黃女與吳男通話過程中逐漸感到事有蹊蹺，即到二分局長樂派出所諮詢，警員賴坤璘聽取黃女描述後，立刻識破這是典型的「假冒警察司法等公務員」的詐騙手法。

    黃女聽完員警分析後，驚覺自己差點受騙，幸及時到派出所求證，沒將黃金交出去。

    南市警二分局表示，公務機關或金融機構絕對不會透過電話、簡訊或社群軟體要求民眾交付財物、設定質押或提供個人帳戶資料，若民眾接到類似電話，務必保持冷靜，可立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，多一分警覺，就少一分損失。

    自稱吳柏寬的假警察，要黃姓女子擺拍家中約值百萬元的黃金。（民眾提供）

