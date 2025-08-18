高雄3死火警大樓主委控長期違建多次檢舉未回應 建管處稱將速拆

林園區中門路大樓火警，造成3死。（民眾提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市林園區中門路一棟10樓高住宅大樓，今（18）日清晨發生火警，造成3人死亡，大樓主委指控1樓騎樓鐵捲門長期違建，他多次向市府檢舉都未獲回應；對此，高雄市建管處表示，該處騎樓於縣市合併前，即已現況存在，於合併後經檢舉即行查處，因尚未拆除結案，將速依規定進行拆除。

該處大樓主委今天接受媒體訪問時說，1樓騎樓鐵捲門違建，嚴重影響逃生動線，他已向市府檢舉多次，都未得到回應，核備函申請到現在也還沒下來，導致大樓無法保險、公共安全檢查也無法進行。此外，他今年也向火災戶提告，該戶有多處新增違建、自蓋鐵皮，刑事和民事訴訟都在進行中。

對此，高雄市工務局建管處回應，林園區中門路141、143號騎樓鐵捲門違建，違建處理大隊經查該處騎樓於縣市合併前，即已現況存在，於合併後經檢舉即行查處，因尚未拆除結案，將速依規定進行拆除。

另針對大樓主委反映4樓以上有搭設鐵窗情事，建管處表示，依據公寓大廈管理條例規定，於4月28日函文管委會，如規約或區分所有權人會議決議有限制時，應先行制止住戶，如制止不從再報工務局辦理。

