宏恩醫院龍安分院女病患疑遭性侵、護佐打人 監院要求中市府檢討

宏恩醫院龍安分院去年爆出女病患疑遭性侵害等事件，監察院今日表示已通過監委王幼玲、紀惠容所提調查報告，指出台中市政府未善盡督導之責。（資料照）

2025/08/18 12:24

〔記者林哲遠／台北報導〕宏恩醫院龍安分院去年爆出女病患疑遭性侵害、林姓護理佐理員毆傷受監護處分人等事件，監察院今日表示已通過監委王幼玲、紀惠容所提調查報告，指出台中市政府未善盡督導之責，而現行精神醫療機構性侵害事件之處理機制、監護處分執行處所資源建置，皆有制度性缺漏，影響身心障礙者及受監護處分人權益，衛福部、法務部亦應檢討改進。

監委王幼玲、紀惠容調查發現，龍安分院於民國111年6月6日得知收容之病患（A女）疑似遭同院男性病患性侵害，卻未即時保存相關證據，亦未進行責任通報，僅隔離當事人及聯繫家屬說明，以女方生理狀況較佳判斷為雙方合意行為。直到A女在同年11月18日自行向113保護專線通報，因已事隔近半年，證據不足，檢察官最後為不起訴處分。

監委表示，台中市政府於A女通報後雖派員調查及主動告發移送警方偵辦，但未追究龍安分院違反責任通報之行政責任，且於111至113年精神醫療業務輔導評鑑之相關項目，仍核給該院優良之考評，顯未落實督導之責。

此外，針對林姓護佐毆傷受監護處分人楊男事件，監委調查發現，楊姓男子是由彰化地檢署委託龍安分院執行監護處分的受處分人，施暴之林姓護佐雖由龍安分院聘僱從事病房戒護工作，但未經戒護管理之審核及訓練，且有傷害前科及易怒性格，其執行職務時，動輒以暴易暴，採取恐嚇、拳打腳踢等方式對待楊男。彰化地檢署雖有按月視察並與龍安分院建立聯繫機制，但卻未能防範或即時處理暴力事件。

監委表示，對於具反社會人格傾向並有高度暴力行為者，醫療效果有限，回歸社區又有再犯的高度危險，楊姓被處分人已經是兩度接受監護處分；現行監護處分皆安置在精神醫療機構的方式，並非妥適。又各類處所應如何執行監護處分，法務部、衛福部仍存有歧見，有待行政院儘速協商解決。

監委呼籲，法務部及衛福部應檢討實務運作情形，研議將精神醫療機構及保安處分執行場所納入「防制酷刑機制」，透過定期、不定期及系統性訪視，全面檢視各項程序規定及建立預防機制，避免病患及受監護處分人遭受不人道、侮辱之處遇或懲罰。而「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約」迄未完成國內法化，行政院亦應加速推動立法。

