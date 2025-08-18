為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    轉嫁通行費、罰單計430萬元 租賃公司損招「假契約」搞鬼

    警方扣回假契約書、假身分證、毒品等證物。（記者徐聖倫翻攝）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方扣回假契約書、假身分證、毒品等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/08/18 12:15

    〔記者徐聖倫／新北報導〕38歲夏姓男子與妻子旗下有多家汽車租賃公司，他們使用偽造的身分證、租賃契約，將自家租賃公司汽車的通行費、罰單等，轉嫁不知情的無辜民眾，受害人達百人。據悉，轉嫁的罰單金額約200萬元，通行費約230萬元，冒用身分、假契約轉嫁罰鍰、通行費，此類詐欺案為全台首宗，警方前日逮捕負責人夏姓夫妻等共14人到案。

    據了解，交通部高速公路局近幾個月發現數百筆呆帳未繳納，經過整理查詢，發現矛頭皆指向某些汽車租賃公司的汽車，找到駕駛人後，竟有數十人表示「我沒有租車」。高公局整理出，這幾家ETC通行費欠繳達230萬元，罰鍰金額為200萬元，於是向警方報案。

    國道警局細查，發現這些租賃公司全部由夏姓夫妻經營，都位於新北市，被害人接近百人，於是在前日持搜索票前往夏姓夫妻住處、旗下5家租賃公司，以及汽車旅館進行查緝。警方順利將夏姓夫妻與其員工共14人逮捕歸案，搜出一大批假契約、假身分證，並於汽車旅館內扣回K他命、依托咪酯煙彈、毒咖啡包等證物。

    警方調查，夏姓夫妻為「省錢」，想出這種損招害無辜民眾，而他們取得資料的方式，除了向他們租賃過汽車的客戶外，也有可能向民間借貸公司買個資。但以上所有指控，夏姓夫妻一概否認，直呼自己是無辜的，警詢後依偽造文書、詐欺、毒品等罪嫌，將夏姓夫妻等共14人移送法辦。

    警方在汽車旅館逮捕租賃公司員工。（記者徐聖倫翻攝）

    警方於夏姓夫妻的租賃公司內搜索。（記者徐聖倫翻攝）

