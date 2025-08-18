宜蘭員山醫院院長妻墜谷獲救卻在家遇火劫喪命 檢警20日解剖

宜蘭員山醫院呂姓院長王姓妻子，北宜公路墜谷獲救，卻在住處遇火劫喪命，檢警將解剖遺體調查死因。（圖由民眾提供）

2025/08/18 12:31

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭員山醫院呂姓院長的王姓妻子，13日開賓士車在頭城北宜公路墜谷獲救，3天後，她居住的三星鄉農舍突然起火，王婦全身90％燒燙傷，送醫不治，丈夫呂姓院長吸入性嗆傷住院治療。由於案發過程離奇，檢警預定20日解剖王婦遺體調查死因。

宜蘭縣消防局火調科昨天勘驗火場，研判起火點在農舍一樓沙發，燃燒面積約三坪，現場沒有聞到油漬味道，也未發現可疑瓶罐，採集的跡證今天（18日）送往消防署鑑定，鑑定報告最快1週後出爐。

63歲王姓婦人13日獨自開車到北宜公路，墜落80公尺深山谷奇蹟生還，67歲呂姓丈夫隨後趕抵現場，與妻子相擁而泣，不料，2人所住的三星鄉2層樓農舍，16日傍晚5點發生火警，王婦被送到醫院時已無生命徵象，從開車墜谷到住宅起火，過程曲折離奇，引起外界議論。

王姓丈夫經過救治後，已轉入一般病房，警方到院製作筆錄，直指火災發生當下，他在農舍住宅外的庭院除草，聽到屋內傳出轟然巨響後起火燃燒，趕緊衝進去把妻子救出來施以CPR急救，仍無法救回愛妻性命。

王婦遺體暫置在員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所），檢警昨天相驗後，認為有諸多疑點待釐清，聯擊法務部法醫研究所，將在20日解剖遺體，了解死者體內有無藥物反應。宜蘭地檢署今天表示，基於偵查不公開，不便透露相關細節。

王婦與呂姓丈夫的一對子女都在國外，位在三星鄉的農舍住宅，只有夫妻2人居住。呂姓丈夫畢業於國防醫學院，曾台北榮總、三軍總醫院、國軍花蓮總醫院任職，目前擔任宜蘭員山醫院院長，是名身心科主治醫師。

宜縣消防人員勘驗火場採集的跡證，今天送往消防署鑑定。（圖由民眾提供）

王婦13日在北宜公路墜谷獲救，呂姓丈夫隨後趕到現場，2人相擁而泣。（圖由民眾提供）

