炒作力肯、新華泰富股票獲利1.4億 股市炒手李明朗等5人起訴

台北地檢署。（資料照）

2025/08/18 12:47

〔記者王定傳／台北報導〕股市炒手李明朗與其女友洪秀惠等人，去年涉嫌以連續高買、相對成交等手法，炒作上櫃公司「力肯」、「新華泰富」2檔股票，獲利合計高達1.4萬餘元，台北地檢署今日違反證券交易法起訴李明朗、洪秀惠等5人。

檢方調查，李明朗是向利、巨鑫、加捷等公司實際負責人，洪女則是大立高分子實業等公司代表人；李、洪夥同台灣海洋永續公司負責人杜豐慶、杜妻黃麗玲、杜子杜功順，涉嫌從去年1月至4月9日，以連續高買、相對成交手法，操縱力肯公司股價，自力肯股價從期初的21.3元，上漲至期末40.35元，漲幅89.44％，震幅達111.27％，5人共買進2.7億元，賣出1.4億元，已實現獲利975萬餘元、擬制性獲利8625萬餘元，獲利9600萬元。

不僅如此，李、洪2人從去年7月26日至10月16日，又再度涉嫌以連續高買、相對成交手法，意圖抬高新華泰富股票交易價格及交易活絡情形，以此操控新華泰富股價，致新華泰富股價從初期的14.2元上漲至29.2元，漲幅達105.63％，震幅105.99％；2人共買進2.6億元、賣出2.3億元，已實現獲利2868萬元、擬制性獲利1586萬元，合計獲利4455萬元；檢方調查後依違反證券交易法操縱股價罪嫌起訴李、洪等5人。

