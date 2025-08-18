為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    炒作力肯、新華泰富股票獲利1.4億 股市炒手李明朗等5人起訴

    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    2025/08/18 12:47

    〔記者王定傳／台北報導〕股市炒手李明朗與其女友洪秀惠等人，去年涉嫌以連續高買、相對成交等手法，炒作上櫃公司「力肯」、「新華泰富」2檔股票，獲利合計高達1.4萬餘元，台北地檢署今日違反證券交易法起訴李明朗、洪秀惠等5人。

    檢方調查，李明朗是向利、巨鑫、加捷等公司實際負責人，洪女則是大立高分子實業等公司代表人；李、洪夥同台灣海洋永續公司負責人杜豐慶、杜妻黃麗玲、杜子杜功順，涉嫌從去年1月至4月9日，以連續高買、相對成交手法，操縱力肯公司股價，自力肯股價從期初的21.3元，上漲至期末40.35元，漲幅89.44％，震幅達111.27％，5人共買進2.7億元，賣出1.4億元，已實現獲利975萬餘元、擬制性獲利8625萬餘元，獲利9600萬元。

    不僅如此，李、洪2人從去年7月26日至10月16日，又再度涉嫌以連續高買、相對成交手法，意圖抬高新華泰富股票交易價格及交易活絡情形，以此操控新華泰富股價，致新華泰富股價從初期的14.2元上漲至29.2元，漲幅達105.63％，震幅105.99％；2人共買進2.6億元、賣出2.3億元，已實現獲利2868萬元、擬制性獲利1586萬元，合計獲利4455萬元；檢方調查後依違反證券交易法操縱股價罪嫌起訴李、洪等5人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播