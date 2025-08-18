為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    夜店騷擾女客咆哮挨噴辣椒水 整排正妹看戲喊「超帥」！

    顏男多次對員警比中指挑釁。（警方提供）

    顏男多次對員警比中指挑釁。（警方提供）

    2025/08/18 12:11

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市顏姓男子自稱律師，今天凌晨在七期夜店疑酒後失態騷擾女客人，還對員警比中指咆哮衝撞，當警方出手以辣椒水制伏時，現場一排長髮正妹悠哉坐在門口觀戰大喊「超帥」，更在顏被上銬帶走時齊喊「掰掰，一路好走」，讓原本火爆場面瞬間歪樓，令人忍不住會心一笑。

    這起事件發生在18日凌晨1時許，地點在台中市西屯區老虎城一樓夜店，46歲顏男自稱是律師，疑酒後行徑失序，當場多次以不當、不雅言詞騷擾其他女顧客，造成現場店家、客人困擾，極為不適，導致店家最後忍無可忍，拒絕其繼續入內消費，但顏男仍忿忿不平，不斷咆哮滋擾。

    台中市警第六分局市政所員警獲報趕到現場時，顏男仍情緒激動，不僅多次比中指挑釁，還嗆聲「幹」、「我弄死你」等語恐嚇威脅，並激動推擠、衝撞，完全失控，警方研判其行為已嚴重影響現場秩序及公共安全，且擔心其過激舉動危及自身及他人安全，依法使用辣椒水予以制止，隨即將其逮捕上銬，

    不過最吸睛畫面除衝突過程，旁邊坐著一排「淡定吃瓜」的長髮正妹也相當吸睛，當員警掏出辣椒水噴向顏男時，正妹們瞬間驚呼「超帥」！猶如在看英雄片，還有人掩嘴偷笑，等到顏男被壓制後帶上警車，她們更不忘送上「掰掰～一路好走」的調侃祝福，讓整起衝突事件瞬間歪樓成「治安現場脫口秀」，全案詢後依《刑法》妨害公務、恐嚇及妨害名譽等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    正妹排排坐觀戰，對使用公權力壓制顏男的員警喊「超帥」。（擷自「社會事新聞影音」）

    正妹排排坐觀戰，對使用公權力壓制顏男的員警喊「超帥」。（擷自「社會事新聞影音」）

