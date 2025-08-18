北市府機要妻子是義交幽靈隊員？ 北市警：遴選過程公正公開

台北市警局。（記者王冠仁攝）

2025/08/18 11:44

〔記者王冠仁／台北報導〕有媒體爆料，台北市交通義勇警察大隊行政組許姓女幹事，沒有任何義交資歷，過去沒人看過她、沒見到她出勤，卻能擔任月薪5萬多元的有給職幹部職位，全因為她丈夫是林冠勳，林目前在台北市政府擔任市長辦公室「主任研究員」，質疑她擔任幹事一事「有鬼」。對此，台北市警局交通大隊今天回應，遴選許女擔任義交幹事的過程公正公開、並無不法。

今天周刊爆料指出，北市義交大隊在今年4月有3名新任幹事報到，其中行政組許姓女幹事「大有來頭」，引起眾人討論。有義交隊員指控，去年11月，義交大隊長辜萬益指示萬華中隊，將許女加入該中隊隊員名冊，但她從來沒有報到，也沒出勤，沒人見過她本人，宛如幽靈隊員。

請繼續往下閱讀...

由於義交大隊原本有規定，「要有3年義交資歷才能遴選幹事」，這條規定卻為了許女修改，讓她在數月間從隊員搖身變成有給職幹事。

對此，北市警交大表示，義交大隊幹事員額，在去年5月份擴編增加6名；8月份辦理幹事遴選，經交大辦理筆試、義交大隊辦理面試，錄取3名，仍缺額3名。為補足3名缺額，義交大隊向市警局陳報建議，警局修正考核要點，於錄取人數不足時，開放未滿3年之績優人員參加遴選。

義交大隊於是於今年1月再次辦理遴選，本次5人報考；經交大辦理筆試，續由義交大隊成立遴任小組辦理面試後，錄取許等3名，於4月1日起遴聘擔任幹事，一切過程公平公正公開。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法