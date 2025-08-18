為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「天道盟公主」看上千萬土地色誘老翁虐死 一審重判12年

    有「天道盟公主」稱號的竺姓女子，涉嫌虐死陳姓老翁，台中地院今依傷害致死等罪重判12年。（記者陳建志攝）

    有「天道盟公主」稱號的竺姓女子，涉嫌虐死陳姓老翁，台中地院今依傷害致死等罪重判12年。（記者陳建志攝）

    2025/08/18 11:42

    〔記者陳建志／台中報導〕有「天道盟公主」稱號的竺姓女子（52歲），9年前就曾涉嫌棄屍案被判刑2年，去年又看上苗栗中風、虛弱陳姓老翁名下土地，色誘還企圖帶人質押土地，卻將人打死，依傷害致死等罪起訴，台中地院開庭時，竺女否認犯行，辯稱是陳男自己要給他土地，強調「自己再阿達都不會這樣做（傷害致死）」，還曾嗆法官「判我死刑好了！」台中地院今依傷害致死等罪判她12年，可上訴。

    檢警調查，竺女（52歲）前年底有資金需求，使出美人計色誘陳姓老翁，企圖用陳翁名下多筆土地做質押借貸，陳翁不從就會遭竺女施暴，因辦理該程序要地主到場，竺女再找江姓、張姓男子幫忙照顧陳男，並承諾事成給予分紅，前年底將老翁載走後，在台中海線旅館投宿。

    去年1月8日，竺女疑與陳翁衝突後，以徒手、持掃把方式，朝陳翁頭、胸腹、四肢毆打，當晚11點多又出腳朝陳翁頭、胸腹踩踏，隔天凌晨，張男發現陳翁無意識送醫，陳翁因肋骨斷裂、左肺扁塌、內出血等傷勢，導致多重創傷性休克身亡，竺女趁隙逃逸後，遭警方查緝到案，依傷害致死等罪起訴。

    全案由國民法官進行審理，竺女開庭時不滿被稱為「綁架」陳男，強調陳男被家人遺棄，得知她對土地有瞭解，自己主動說要把土地給她，每天纏著她，還說：「我今生是為妳而來，嫁給我，把地全部給妳，一起蓋別墅」，並說我們連手指頭都沒摸過，我為什麼要他死？我再「阿達」都不可能這樣做（傷害致死）。

    對於是否有徒手打死陳姓老翁？竺女否認犯行，表示自己有吃安眠藥都在睡覺，當時同住的張男要幫陳男洗澡，突然說陳男沒有氣息了，至於陳男為何會睡地板？是因他會尿床，睡地板比較好清理。

    台中地院國民法官審理後今天進行宣判，依傷害致死等罪判她12年，可上訴。

