退休婦到郵局解定存要匯200萬 假檢警被識破守住養老金

張婦接獲自稱檢察官來電涉及詐騙案，到郵局解200萬定存準備匯出時，所幸經警方及行員勸說，才了解是詐騙陷阱。（記者陸運鋒翻攝）

2025/08/18 11:29

〔記者陸運鋒／台北報導〕張姓婦人上週在台北市文山區郵局解定存準備匯出200萬元時，行員懷疑她遭到詐騙而報案，起初張婦稱是要出國急需用錢，但員警深入追問後，張婦才說出是接獲檢察官來電，對方稱涉及詐騙案需轉帳供調查，所幸經警方解釋及勸阻是詐騙陷阱，張婦才守住養老金。

文山警一分局調查，已退休66歲張婦於上週五（15日），跑到木柵郵局解除定存200萬元，準備將資金轉出，但對於用途支吾其詞，行員懷疑她遭到詐騙，便通報警方到場協助。

警方指出，張婦一開始稱出國需要用錢，但對於花費問題卻含糊帶過，最後才吐露稍早接獲自稱檢察官來電，對方稱其涉及洗錢防制法案件，要求立即解除郵局定存200萬元，並將款項轉入其名下其他帳戶，再交付帳號與密碼，以供所謂「調查使用」。

警方說，聽聞後立即識破這是典型的「假檢警詐騙」手法，隨後向張婦詳細說明此類詐騙的特徵，經員警與行員多方勸導下，婦人恍然大悟打消匯款念頭，保住大筆養老金，並表達感謝之意。

警方呼籲，檢警機關絕不會透過電話要求匯款、解除定存或交付帳戶資訊，民眾若接獲可疑來電，務必立即撥打165反詐騙專線或110報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

