1標拆2包！八里垃圾掩埋場前場長鄭傑文 判刑3年定讞

新北市八里垃圾掩埋場前場長鄭傑文2014年涉嫌規避採購法公開招標規定，圖利業者。圖為八里掩埋場復育原生植物。（資料照）

2025/08/18 11:34

〔記者張文川／台北報導〕2014年八里垃圾掩埋場時任場長鄭傑文，於規劃廠區節能電網時，把標案拆成2筆未達10萬元的預算，規避公開招標的規定，圖利廠商吳重九。一審台北地院2021年判鄭5年4月刑、吳1年4月，高等法院更一審改判鄭3年、吳2年刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，維希、慧訊2公司的負責人吳重九2014年建議鄭傑文規劃廠區智慧節能電網，須購置連線型數位電錶等設備與專業軟體程式開發，2者同時施工，經費近20萬元，原本不得分批辦理。

鄭傑文為使吳重九取得採購案，把購置標的拆成2案，使其價格均低於10萬元。吳重九分別以維希、慧訊2公司出具報價單，以利採購人員以小額採購方式，直接議價購買，由吳重九承作。

同年12月26日設備安裝時無法完成測試，吳重九寄送在他處拍攝環境控制系統測試數據為「0」的操作畫面，充作本件採購案履約、驗收通過證明，使不知情的會計室承辦人員形式審查後據以撥款，經扣除成本，維希、慧訊分別獲得2萬6571元、2萬8140元不法利益。

高院更一審認為，兩人觸犯貪污治罪條例之對主管事務圖利罪、刑法行使登載不實公文書等罪，從一重論以圖利罪。

更一審審酌2人分工情節，改判鄭3年、褫奪公權2年，吳重九2年，褫奪公權2年，並宣告沒收犯罪所得。最高法院認為更一審判決無違誤，維持定讞。

