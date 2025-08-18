董事長外遇員工產女遭妻抓包喊「通姦除罪」 法院判賠200萬

士林地院審理認為，憲法釋字第791號雖宣告通姦罪違憲，但並未否認婚姻制度下「性忠誠義務」的存在，婚姻契約本質仍以共同生活與忠誠為基礎。（資料照）

2025/08/18 11:29

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市洪姓董事長遭妻子控訴婚內出軌，稱他與黃姓外遇對象產女後，3人多次出席公開活動，甚至出現在她的工作場合，憤而提告求償200萬元；洪男、黃女則以通姦除罪為由，辯稱不應再以配偶權侵害為由，追究損害賠償責任。士林地方法院審理指出，婚姻制度雖不再以刑法處罰通姦，但配偶仍有性忠誠義務，判賠洪男與黃女須連帶賠償200萬元。全案可上訴。

判決指出，阿寧與丈夫洪男在2014年結婚，育有3名子女。阿寧主張，丈夫於2022年間親口向她坦承外遇，且黃女已經懷孕，而她後來查閱戶籍資料，發現丈夫已於2023年3月認領黃女所生A女，認為黃女明知丈夫已婚卻仍與其發生親密行為，兩人甚至帶著所生女兒出現在其工作場合及公開活動，導致她承受外界異樣眼光與流言蜚語，身心飽受折磨，因此提告2人連帶賠償200萬元精神慰撫金。

洪男、黃女則答辯，憲法解釋已認人民有婚姻自主權及性自主權，刑法通姦罪也已除罪化，因此不應再以配偶權侵害為由，追究損害賠償責任。洪男並稱，他與妻子阿寧的婚姻早已名存實亡，雙方僅因孩子共同生活，彼此對男女交往予以尊重、互不干涉。

他們辯稱，阿寧甚至同意洪男於2019年間認領另一名陳姓女子所生的B子，並允許陳女進入家庭照顧孩子，顯示阿寧早已容忍外遇模式。此外，阿寧曾與黃女一同出席公開場合、餐會與家庭旅遊，甚至協助安排黃女坐月子，證明她已默許、宥恕，無權再主張配偶權受侵害。2人也援引民法時效規定，稱阿寧最遲於2021年已知悉2人交往，卻直到2023年底才提告，請求應認已逾2年時效，不須賠償。

士林地院審理認為，憲法釋字第791號雖宣告通姦罪違憲，但並未否認婚姻制度下「性忠誠義務」的存在，婚姻契約本質仍以共同生活與忠誠為基礎，一方配偶與第三人發生性行為，足以破壞婚姻共同生活的圓滿與幸福，對另一方構成不法侵害，反觀黃女明知洪男已婚仍介入，兩人行為屬「共同侵權」，應負連帶賠償責任。

法院審酌雙方經濟狀況，阿寧為公司經理，年收入逾200萬元；洪男則為公司董事長，年收入近500萬元；黃女則為公司員工，名下有土地、房屋及車輛等情狀，考量洪男先前已有外遇紀錄，阿寧過去因愛選擇原諒，但洪男卻重蹈覆轍，甚至讓小三及非婚生子女參與家庭活動，對阿寧造成長期精神折磨，情節重大，認為請求200萬元精神慰撫金屬相當，判洪、黃2人應連帶賠償200萬元。全案仍可上訴。

