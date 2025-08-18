221被害者被詐7.7億！全台最大假出金詐團 第2波起訴18幹部

美樂集團首腦歐俞彤。（圖擷取自Instagram）

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦史上最大假出金詐團「美樂公司」一案，總計發動5波行動，今年4月第1波起訴80人後，今日第2波起訴核心幹部成員林郁妘、劉峻源共18人（在押11人），並求處重刑，這波起訴共清查出221名被害人，詐欺金額7.7億餘元；若含第1波起訴，兩波起訴假出金金額高達8.9億元、被告97人（其中有1人第1波起訴，第2波也被起訴）、被害人共5301人，詐欺金額逾164億元。

這起案件是由主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊指揮新北市刑大偵破；北檢指出，該詐團由電信詐欺機房（電信流）成員，透過網路系統商（網路流）非法話務系統，架設超過2230個假投資網站及應用程式，招攬被害人投資。

等被害人遭誆騙交付投資款項後，假出金詐團進而指派「出金手」透過郵局臨櫃匯款或其他方式，將被害人的「出金」匯入其等指定帳戶，佯裝被害人實有獲利投資假象，以此假出金方式誘騙投資，致被害人繼續投入大量資金。

檢方調查，檢方第1波起訴時，查得假出金金額8.5億元、被害人5080人，詐欺金額157億，並起訴歐俞彤等80人，除對歐俞彤求刑25年外，另有60人各求刑10年至22年；第2波起訴再查出假出金金額4693萬、被害人221人、詐欺金額7.7億元，第2波起訴共18人，其中林郁妘、劉峻源求刑各15年以上，各出金集團指揮幹部王翊維等7人求刑各20年以上，出金手莊明翰、洪震原求刑各18年以上。

北檢並指出，第2波起訴共扣得現金總計264萬餘元、泰達幣（USDT）96580顆（折合約289萬餘元）等物，為被告等人實行詐欺取財、洗錢行為所得，聲請法院依詐危條例規定宣告沒收。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

