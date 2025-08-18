為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    原住民傳統戰勝民法 布農族老翁補辦被收養繼承伯父10餘筆土地有轉機

    布農族傳統文化獲得最高法院法官採認，一名老翁提起與伯父的收養關係之訴，在三審獲轉機。圖中人物非當事人。（記者黃明堂攝）

    2025/08/18 10:28

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東近70歲古姓布農族老翁因自幼父早逝、母改嫁，8歲那年開始被伯父照顧，伯父死後無子女，10餘筆土地也由他耕作，他欲補辦法律上的收養以繼承伯父遺產，但8歲已逾民法上的「自幼」定義而辦不成，在法院一審及二審也都敗訴，最高法院則支持原住民族之傳統習俗：「布農族兄弟之間，有照顧亡故兄弟遺留小孩的習俗」，將他的上訴發回二審更裁。

    古姓老翁說，父親於53年死亡，母親隨後改嫁，他留在老家由伯父及伯母照顧至成年，2老於69年、71年死亡，2人並無子女，所遺10餘筆土地由他及子女耕作使用，因此依民法規定，以台東地檢署檢察官為被告，向法院請求確認他與伯父伯母間收養關係。

    台東地檢署以無法認定上訴人與古東富、古信妹間有收養關係來抗辯，台東地院一審及花蓮高分院二審也都引用修正前民法第1079條規定：「收養子女，應以書面為之。但自幼撫養為子女者，不在此限」，但書所謂「自幼」是指未滿7歲，所稱「撫養」則指以有收養他人之子女為自己之子女之意思養育在家而言。古翁被照顧時已滿8歲，不符合「自幼」之要件，判決古翁敗訴。

    古翁上訴三審，最高法院法官更著重憲法對原住民族文化的保障精神，採認布農族宋姓牧師對傳統文化的證詞「布農族傳統習俗，兄弟過世、小孩媽媽改嫁後，沒有人扶養小孩，只要他們住在一起沒有分家，就很自然的由大叔叔照顧，叔叔會把小孩當作自己的小孩照顧，也會分予財產」，法官認為，原審未詳究這項傳統習俗，僅以民法規定對古翁做不利判決，更有可議，原判決應予廢棄。

